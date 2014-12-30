۹ دی ۸۸ نشانه اعتماد مردم به نظام و رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عباسعلی کاظمی بعد از ظهر سه شنبه در همایش ذاکران حسینی، پرچمداران بصیرت در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میامی بیان کرد: شناخت دشمنان و منافقان ابزار خاصی دارد که بصیرت از مهمترین این ابزار است.

وی با تاکید بر اینکه بصیرت اجازه نمی دهد غبار آلودگی فتنه کسی را گمراه کند افزود: در فتنه بسیار پیچیده سال ۸۸ مردم بصیر ایران اسلامی به حمایت و پشتیبانی از دین و مذهب و ولی فقیه خود خوش درخشیدند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان میامی با اشاره به اینکه در تاریخ اسلام نیز دشمنان اسلام تشنه قدرت بودند و فرصت هایی که پیامبر اسلام(ص) ایجاد کرده بودند را از بین بردند، تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز فرصت های متعددی توسط امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب رقم زده شد که یکی از آنها حضور ۸۵ درصدی مردم در انتخابات سال ۸۸ بود اما فتنه گران با سوء استفاده از این فرصت ها بی بصیرتی خود را نشان دادند.

کاظمی تاکید کرد: در سال ۸۸ زمانی که بحث تقلب در انتخابات مطرح شد بسیاری از خواص بی بصیرت ما که باید اقدام به موقع می داشتند سکوت کردند و با سکوت خود مشکلات بسیاری بوجود آوردند.

وی، ولایت ستیزی را یکی از ویژگی های فتنه گران دانست و اذعان داشت: ولایت ستیزی در تارو پود فتنه بود به گونه ای که فتنه گران جرأت کردند و نامه های متعددی به رهبر انقلاب نوشتند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه فتنه سال ۸۸ با برنامه ریزی جامع و کامل از سوی آمریکا و اسرائیل و غرب صورت گرفت گفت: روز نهم دی ماه همان سال مردم ایران حماسه خلق کرده و با حضور پر شور خود با رهبر خود تجدید بیعت کردند.

کاظمی گفت: مردم ایران اسلامی از آغاز این هتک حرمت ها که به ساحت ائمه اطهار(ع) و عزای امام حسین(ع) شد بصورت خودجوش وارد میدان شدند و در واقع کینه اصلی دشمنان نیز اصل ولایت فقیه بود که مردم با حضور خود نشان دادند، همیشه پشتیبان ولی فقیه خود هستند.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی شهرستان میامی نیز در ابتدای این مراسم نهم دی ماه را حماسه ای عاشورایی دانست و تاکید کرد: حضور گسترده مردم برای دفاع و حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و حفظ آرمان های امام راحل(ره) بود.

حجت الاسلام مجید ببخشی اظهار داشت: نهم دی ماه نشانه اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری بود و این در حالی است که بسیاری از خواص و نخبگان ادعا می کردند که مردم اعتمادشان را نسبت به نظام از دست داده اند.

مدیر کانون مداحان و شعرای آئینی شهرستان میامی نیز در این مراسم اظهار داشت: نهم دی ماه نشان داد که مردم اصل انقلاب اسلامی را با اصل ولایت فقیه یکی می دانند و توهین به عاشورا و ولایت فقیه را هرگز تحمل نمی کنند.

علی آقائی در خاتمه، به برگزاری انتخابات کانون مداحان شهرستان میامی طی روز جمعه هفته جاری اشاره داشت و افزود: این انتخابات در روز ۱۲ دی ماه همزمان با سراسر کشور با حضور مداحان و شعرای آئینی برگزار خواهد شد.