به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عصر سه‌شنبه در مراسم سالروز ۹ دی در جمع مردم شیراز گفت: ۹ دی یک حرکت نمایشی نبود بلکه حقیقی و با بصیرت مردم شکل گرفت.

وی تاکید کرد: فتنه را آگاهی و بصیرت می تواند حل کند، فتنه وقتی از بین می رود که مردم اجازه خودنمایی به فتنه‌گر ندهند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی کشور تاکید کرد: اهمیت ۹ دی در این بود که در نظام اسلامی آراء مردم حق الناس است و اجازه نمی دهند گروه های قدرت و ثروت آن را وتو کنند.

جلیلی افزود: ۹ دی امتحان بزرگی برای ملت بود که از آن با افتخار خارج شدند تا کسانی که درون نظام مشکلی داشتند، روبروی مردم رسوا شوند.

وی با بیان اینکه تحریم های نظامی و اقتصادی با مجاهدت و مقاومت ملت ایران خنثی شد، تصریح کرد: در کشور ما جوانانی پیدا شدند که در زمان تحریم ها، انواع داروها و علم روز دنیا را تولید کردند. بنابراین دشمنان از وجود چند سانتریفیوژ و یا غنی سازی مقداری اورانیوم نگرانی ندارند، بلکه غنی سازی جوانان ما باعث دلشوره آنان است.

آمریکا در نگاه ملت ما، شیطان بزرگ است

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی گفت: دشمنان باید بدانند که آمریکا در نگاه ملت ما، شیطان بزرگ است و نمی توانند تردیدی در این میان ایجاد کنند. امروز آنان بدانند که ملت ما در دفاع از حقوق خودشان تردید ندارند و اجازه نمی دهند که دیگران برای آنها تکلیف مشخص کنند.

جلیلی یادآور شد: تجربه ۳۵ سال انقلاب اسلامی نشان داده که در هر عرصه مبارزه ای که از جانب دشمنان باز شده، ملت ما پیروز میدان بودند به دلیل اینکه باور دارند که دشمنان هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

وی ادامه داد: دشمنان فهمیده اند پیروز تمامی میادین، ملت ایران هستند و دیگر ابزارهای تحریمی و تکفیری برای مقابله با ملت ایران کارساز نیست. بنابراین آخرین ترفند که همان اصل مبارزه است را مطرح کردند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی افزود: اینان اصل مبارزه را زیر سوال می برند و می خواهند ملت ما را از ادامه مبارزه منصرف کنند که به طور حتم در این وادی نیز با مشکل مواجه خواهند شد.

جلیلی با بیان اینکه پیامبران و بزرگان الهی نیز در انجام حرکت خود با مشکلاتی مواجه شدند، تاکید کرد: هر پیامبری که یک حرکت بزرگ الهی را شروع کرد، شیاطین بیکار ننشستند و در این میان انقلاب اسلامی ما نیز حرکتی بزرگ و برگرفته از حرکت پیامبران الهی بود.

انقلاب اسلامی یک حیات جدید به ملت ما داد

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی یک حیات جدید به ملت ما داد بنابراین شیاطین نیز در برابر چنین حرکتی تحمل نکردند و توطئه های خود را از همان اول شروع کردند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی با بیان اینکه گزینه نظامی از همان اول انقلاب بر روی میز قرار داشت، گفت: دشمنان همواره می خواهند بر مبنای زور، فریاد حقیقت خواهانه مردم را خاموش کنند، اما ملت ما با توجه به قدرت و اراده والای خود هم در پیروزی انقلاب و هم در جنگ تحمیلی به پیروزی رسیدند.

جلیلی اضافه کرد: زمانی که دشمنان نتوانستند با جنگ تحمیلی به ملت ما لطمه وارد کنند، بحث تحریم ها را پیش کشیدند که البته منطق آنان نیز همین بود زیرا تحریم کنندگان ما کسانی بودند که زمانی به صدام سلاح شیمیایی می دادند، اما منطق زور با استفاده از اهرم اقتصادی یا نظامی نیز برای ملت ما کارگر نشد؛ چراکه ملتی با یک حرکت بزرگ هیچ گاه در مقابل چنین تهدیداتی از پای در نمی آید.

وی تاکید کرد: دشمنان از اهرم تزویر استفاده کردند، در حالی که آنان از تکثیر الگوی جدید در جهان هراس داشتند که شاهد موفقیت های این الگوی جدید بودند که به دنبال آزادی خرمشهر، جنوب لبنان نیز آزاد می شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی تصریح کرد: شیوه دیگر دشمنان برای مقابله با این ملت ایجاد تردید است، و به جای اینکه صدام را به جان ما بیندازند، ملت را از درون دچار تردید کنند که فتنه ۸۸ ایجاد تردیدی بود که با سربلندی و موفقیت یک ملت پایان یافت.

جلیلی ادامه داد: در انتخابات ۸۸ خود آنان بیان کردند که اگر ما شعار دموکراسی می دهیم، امروز در ایران انتخابات با الگوی مردم سالاری دینی برگزار می شود که نه گروه های قدرت و نه ثروت می توانند در آن تاثیرگذار باشند.

در جمهوری اسلامی آراء مردم حق‌الناس است

وی تصریح کرد: اینجا در جمهوری اسلامی آراء مردم حق‌الناس است و به هیچ کس اجازه داده نمی شود در این موضوع وتو داشته باشد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی تاکید کرد: دشمنان هراس داشتند، زیرا نظامی شکل گرفته که نه تنها در دفاع مقدس بلکه الگویی در عرصه سیاسی نیز به جهانیان ارائه داده است.

جلیلی خاطر نشان کرد: کسانی که در آن مقطع پنجه در رخ نظام کشیدند و نظام را از درون با مشکلاتی مواجه ساختند، ظلم بزرگی را انجام دادند و حتی در آن زمان بسیاری از دستاوردهای نظام نیز از جانب ایران به سخره گرفته شد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی ادامه داد: کار دشمن فتنه‌گری و ایجاد توطئه برای نظام است که همواره ملت بابصیرت، با رهبری آگاهانه مقام معظم رهبری به موفقیت و پیروزی دست یافتند.