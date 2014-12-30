سهم آب استان قزوین از سد طالقان دوبرابر می شود

حجت الاسلام سید مرتضی حسینی عصر سه شنبه پس از پایان نشست ویژه نمایندگان و استاندار قزوین با وزیر نیرو و رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین مصوبات این جلسه را اعلام کرد.

حجت الاسلام حسینی گفت:ظهر امروز سه شنبه در جلسه ویژه ای که با حضور دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، چیت چیان وزیر نیرو و معاونان ایشان، مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی، روح الله عباسپور و رجب رحمانی نمایندگان استان، قزوینی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و مدیران حوزه آب استان در دفتر رئیس مجلس برگزار شد ضمن بیان بحران کم آبی در استان درخواست شد تصمیمات اجرایی و ویژه ای گرفته شود تا شاهد رفع دغدغه مردم باشیم.

وی افزود:خوشبختانه با هماهنگی بسیار خوبی که بین نمایندگان و استاندار و مسئولان صنعت آب استان وجود داردپس از یکسال پیگیری های لازم از سوی مسئولان استانی و کشوری امروز توانستیم در دفتر رئیس مجلس مصوبات خوبی را برای استان بگیریم که امیدواریم بخشی از مشکلات ما را حل کند.

۶۰ میلیون مترمکعب سهم آب قزوین از سد طالقان

رئیس مجمع نمایندگان استان تصریح کرد: در این نشست با اصرار و پافشاری نمایندگان مصوب شد سهم ۳۰ میلیون مترمکعبی سالهای گذشته استان از سد طالقان با توجه به نیاز منطقه به ۶۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد و احداث خط انتقال با این ظرفیت در دستور کار قرار کرفت.

حسینی یادآورشد: در صورت اجرایی شدن این مصوبه آب شرب شهرهای قزوین، محمدیه، آبیک، شریفیه، بیدستان، محمودآباد، اقبالیه و الوند و ۱۰۰ روستا در سال های آینده تامین خواهد شد.

بخش خصوص طرح های نیمه تمام فاضلاب را تکمیل می کند

وی اضافه کرد: همچنین به منظور تسریع در اجرای پروژه ها مصوب شد طرح های نیمه تمام فاضلاب در شهرهای استان درمرحله ساخت تصفیه خانه به بخش خصوصی واگذار شود تا کارهای باقیمانده ساماندهی شود.

حسینی بیان کرد: همچنین برای کمک به آبرسانی توسط مجتمع های روستایی مصوب شد چهار مجتمع آبرسانی در تاکستان و آوج و سه مجتمع در قزوین ساخته شود که مجری کار بخش خصوصی باشد تا پس از راه اندازی هزینه های خود را از محل فروش آب تامین کند.

مطالعات سد الموت رود تکمیل می شود

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت:یکی از دیگر از تصمیمات مهم این جلسه تکمیل مطالعات سد الموت رود بود که مقرر شد با ادامه فاز اول مطالعات این سد و نیز سد بورمانک تا سال آینده تکمیل شود.

حسینی گفت: جلسه امروز برای استان قزوین که باداشتن دشت بی نظیری با بحران آب روبروست بسیار مهم و حیاتی بود که امیدواریم دستاوردهای عملی آن بتواند ما را ازچالش کمبود آب نجات دهد تا بتوانیم با آرامش بیشتری طرح های توسعه در بخش شرب، کشاورزی و صنعت را عملیاتی کنیم.

مسئولان با همین جدیت کارها را پیگیری کنند

کمبود آب در استان که دشت قزوین را به صورت جدی تهدید می کرد نگرانی های فراوانی را بدنبال داشت که خوشبختانه پیگیری مجدانه و دلسوزانه همه مسئولان استان موجب شد تا با مصوبات امروز بخشی از دغدغه ها برطرف شود که از همه متولیان تشکر می شود.

هرچند انتظار می رود این مصوبات فرصتی را در اختیار مدیران صنعت آب استان قرار دهد تا همچنان با عزم جدی خود ضمن عملیاتی کردن طرح های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ضمن اقدام برای ساخت دو سد مهم نهب و بورمانک، زمینه توسعه آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی که بیش از ۹۰ درصد سهم آب استان را به خود اختصاص داده فراهم شود و در کنار آن با فرهنگ سازی و مدیریت مصرف و نیز نصب کنتورهای هوشمند در چاههای کشاورزی و تعطیل کردن چاههای غیرمجاز برای تامین آب دشت قزوین که نیاز غذایی استان و کشور را تامین می کند در آینده نیز اقدام کنیم.