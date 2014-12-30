مراسم بزرگداشت حماسه 9دی در وزارت اطلاعات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامی داشت حماسه ی 9 دی باحضورحجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفترمقام معظم رهبری دروزارت اطلاعات برگزارشد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی در این مراسم با اشاره به فتنه 88 که توسط آمریکا وایادی استعمار و فریب خوردگان داخلی درکشور رخداده بود گفت :

«فتنه خطرناکی که توسط استکبار و در رأس آن آمریکا و عده ای قدرت طلب و فریب خوردگان داخلی برای این کشور رخداد با حضور حماسی،بی بدیل و همت مردانه مردم و تدبیر مقام معظم رهبری خاتمه پیدا کرد».

رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود : این مردم ما تحمل توهین به حضرت ابا عبدالله (ع) ،آتش زدن مسجد وجسارت وهتک حرمت به عکس امام راحل(ره) که این انقلاب را هدایت واین نظام را و فرهنگ شهادت و ایثار را دراین کشور زنده کرد ندارند.

وی گفت ماهرچه داریم ازامام امت (ره) است او بودکه کمر طاغوت را شکست واسلام را درکشور ایران زنده کرد شما در هیچ جای دنیا کشوری را نمی یابید که برمبنای اسلام اداره شود.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در ادامه گفت : شما عزیزان با گرفتن لقب زیبای سربازان گمنام امام زمان(عج) که این لقب را هم از دو لب مبارک امام راحل خارج و بر شما انتصاب دادند، همه، مؤمن، متدین،ارادتمند به مقام معظم رهبری هستید و من این را با تمام وجود حس میکنم و مسئولیت اطلاعات کشور بسیار عظیم است شما باید برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی و رضایت خداوند تلاش کنید.

آغاز بکار نمایشگاه تخصصی جامعه اطلاعاتی کشور

همچنین ششمین نمایشگاه کتاب و محصولات آموزشی - پژوهشی جامعه اطلاعاتی کشور با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری دام ظله العالی و حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات آغاز به کار کرد.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه سازمان های اطلاعاتی کشور را دارای مخلص ترین نیروها در عرصه خدمت رسانی به نظام و مردم دانست و گفت: نقش این سازمان ها را می توان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد که حیات جامعه به آن بستگی دارد.

وی افزود: جامعه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران از پاک ترین ، بهترین ، و مخلص ترین نیروها برخودار است که در عرصه صیانت از حیات و امنیت اجتماعی به صورت گمنام مشغول خدمتند و انشاءالله خدمتشان مد نظر حضرت ولی عصر (عج) و مقام معظم رهبری بوده و هست.

هم چنین حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی و حجت الاسلام و المسلمین علوی از غرفه های مختلف این نمایشگاه که جدیدترین آثار آموزشی و پژوهشی نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی کشور در آن به نمایش گذاشته شده است،دیدن کردند.

ششمین نمایشگاه کتاب و محصولات آموزشی - پژوهشی جامعه اطلاعاتی کشور به همت دبیرخانه شورای هماهنگی اطلاعات و با همکاری همه مراکز آموزش عالی و پژوهشی اعضای جامعه اطلاعاتی در یکی از مراکز دانشگاهی این جامعه با هدف ارائه آخرین دست آوردهای علمی پژوهشی حوزه اطلاعاتی و حفاظتی کشور بر پا شده است .

این نمایشگاه تخصصی به منظور بازدید اساتید، محققان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه اطلاعاتی کشور ایجاد شده است و به مدت ده روز ادامه دارد.