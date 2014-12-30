به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آمادهسازی تیمهای فوتبال جوانان ایران از شانزدهم دیماه در آکادمی ملی فوتبال آغاز میشود که اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی آمادهسازی این تیم به شرح زیر است:
محمد امین بهرامی، مهران درخشانی مهر، نیما طاهری، مهدی علی خاصی، رضا دهقانی، مصطفی اسماعیلزاده، علیرضا آقا براری، اتابک زارعی، علی طاهران، نیما درودی، شاهین عباسیان، امیر حسین باقرپور، مهرداد پورابوالقاسم، عارف آقاسی کلاه سرخی، شکرالله دهقان، محمد جواد کردونی، سیدصادق هاشمی، سیددانیال موسوی، محمدعلی صفیا، رضا کرملا چعب، وحید افتاری، علی شجاعی، علی اکبر احمدی، محمدرضا حاج سلطانی، رضاشکاری، امیرحسین بیات، امید نورافکن، قدرتالله طاهری و محمدرضا عابدینزاده
بازیکنان فوق عصر روز سهشنبه 16 دیماه در کمپ تیمهای ملی باید خود را به کادر فنی معرفی کنند.
بازیکنان پس از برپایی اردوی چهار روزه، روز بیستم دی ماه تهران را به مقصد قطر جهت حضور در تورنمنت دوستانه ترک میکنند.
همچنین از سوی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران 20 بازیکن به اردوی آمادهسازی دعوت شدند. نفرات دعوت شده باید عصر روز سهشنبه 16 دیماه راس ساعت 14 خود را در مهمانسرای شماره 1 در آکادمی ملی فوتبال به کادر فنی معرفی کنند.
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
میلاد نجفی، مهرداد زارعی، امیرحسین اسماعیلزاده، عارف محمدعلیپور، طاها شریعتی، محمدرضا میرزاده، امیرحسین حسینپور، محسن معظمی گودرزی، محمدرضا گلی، محمد شریفی، متین شریفی، ارشیا عباسی، وحید نامداری، معراج اسماعیلی، علیرضا سواری، علی غلامزاده، بنیامین زمانی و محمدرضا غبیشاوی، ذبیحالله کوهکن و حمیدرضا اکبری
تیم فوتبال نوجوانان از 20 تا 26 دیماه جهت حضور در تورنمنت چهارجانبه به قطر میرود.
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