اشرف غنی و عبدالله استعفا دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای افغان، این نمایندگان دلیل بیش‌تر مشکلات و ناامنی‌ها را عدم معرفی کابینه از سوی دولت می‌دانند و این مشکلات را روز افزون عنوان می‌کنند.

محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنا در جلسه امروز سه شنبه گفت: در شرایط کنونی بی‌بندوباری‌ها افزایش یافته است و فاصله بین ملت و دولت نیز رو به افزایش است.

او همچنین مساله سرپرستی را تجربه‌ای ناکام دانسته و افزود: مساله سرپرستی تجربه ناکام است و حکومت باید هر چه زودتر کابینه معرفی کند.

داوود اساس عضو این مجلس نیز خاطر نشان کرد که اگر عبدالله و اشرف غنی نمی‌توانند درست کار کنند و در معرفی کابینه ناتوان هستند شرافتمندانه استعفا دهند.

عارف‌الله پشتون دیگر عضو این مجلس نیز همین پیشنهاد را تکرار کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم که اگر نمی‌توانند استعفا دهند.