كارمند بانک با نصب تابلو در بافت تاريخی يزد به حبس محكوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شرافت اظهار داشت: از آنجا که نصب هرگونه تابلو در عرصه بافت تاریخی باید با اخذ مجوز و رعایت ضوابط بناهای تاریخی صورت گیرد، کارمند فنی یکی از بانک‌های سطح شهر که اخطارهای میراث فرهنگی را نادیده گرفته و نسبت به نصب تابلو که منجر به مخدوش شدن دید منظری و پوشانده شدن نمای بافت تاریخی اقدام کرده بود، بر اساس طرح شکایت و طبق حکم دادگاه به شش ماه حبس محکوم شده است.

وی بیان کرد: اماکن دیگری به ویژه بانک‌هایی وجود دارند که وضعیت مشابهی داشته و تابلوهایی با ابعاد بسیار بزرگ بر سردر ورودی آنها در عرصه بافت تاریخی نصب شده که چنانچه مالکان یا مسئولان مربوطه اخطارهای میراث فرهنگی را در این زمینه نادیده بگیرند، ضمن اینکه از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم صورت می‌گیرد، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز راسا نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام خواهد کرد.

این مسئول ضمن تشکر از دستگاه قضایی استان یزد در برخورد با متخلفان و متجاوزان به عرصه و حریم بناها و بافت تاریخی شهر اعلام کرد: رئیس کل دادگستری استان یزد به دلیل اهمیت مباحث مرتبط با میراث فرهنگی، شعبه ویژه ای را در دادسرا و دادگاه برای رسیدگی به جرائم علیه میراث فرهنگی اختصاص داده که ضمن رسیدگی قانونی، برخورد قاطع با متخلفان صورت پذیرد.

وی افزود: به دلیل قاطعیت دستگاه قضایی استان در برخورد با جرائم حوزه میراث فرهنگی و صدور آرای بازدارنده، میزان جرائم طی ۹ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد کاهش داشته است.