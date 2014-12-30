هشدار حزب الله به رژیم آل خلیفه/ هر چه سریعتر شیخ سلمان را آزاد کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، دستگیری «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین توسط رژیم آل خلیفه انتقاد جنبش های اسلامی منطقه را به دنبال داشت. در همین راستا «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان طی اظهاراتی به این رژیم در مورد ادامه سیاست سرکوب معترضان هشدار داد.

وی دقایقی پیش در اظهاراتی در جمع فعالان سیاسی در بیروت، ادعاهای مطرح شده از سوی رژیم بحرین در توجیه دستگیری شیخ «علی سلمان» را بی اساس دانست.

شیخ نعیم قاسم با بیان این که همه آزادی خواهان به ملت بحرین که اعتراضات خود را به شکل مسالمت آمیز برگزار می کنند احترام می گذارند افزود: تمامی زنان و مردانی که در زندان های رژیم دیکتاتوری بحرین به سر می برند به خاطر رساندن صدای اعتراض خود به جهانیان مجازات شده اند.

معاون «سید حسن نصرالله» در ادامه به عنوان یک شهروند لبنانی و یک مقام این حزب سیاسی به رژیم آل خلیفه به خاطر سرکوب اعتراضات به حق ملت بحرین هشدار داده و بازداشت معترضان را محکوم کرد.

وی یادآور شد: ما به عنوان ملت لبنان و حزب الله حمایت خود را از اعتراضات مردمی بحرین اعلام کرده و خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان از جمله شیخ سلمان هستیم.

به گفته شیخ قاسم رژیم آل خلیفه باید به آزادی بیان در بحرین احترام بگذارد. وی خطاب به سران آل خلیفه گفت: سرکوب اعتراضات فایده ندارد، به مذاکره با مردم بازگردید، با آنها مذاکره کنید تا به راه حل سیاسی دست یابید.

گفتنی است امروز دادستانی کل بحرین اعلام کرد برای تکمیل تحقیقات بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق تمدید شده است.