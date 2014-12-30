آغاز رقابت ۱۰۰ ورزشکار کمیته امداد شمالغرب در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی عصر سه شنبه در آیین افتتاح جشنواره فرهنگی ورزشی کمیته امداد استانهای شمالغرب کشور در سالن پورشریفی تبریز با اشاره به هدف برگزاری این جشنواره گفت: هدف از برگزاری این جشنواره برد و باخت نیست بلکه هدف ایجاد نشاط و تعالی روحی امدادگران است.

حسین دشتی با اشاره به اینکه جشنواره فرهنگی ورزشی منطقه دو شمال غرب کشور با حضور ورزشکاران چهار استان برگزار می شود، یادآور شد: این جشنواره در سه رشته ورزشی فوتسال، والیبال و تنیس روی میز و با حضور ورزشکاران کمیته امداد استانهای زنجان، آذربایجان غربی و شرقی و نیز اردبیل برگزار می شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: تیم های صعود کننده به مرحله نهائی که در استان خراسان رضوی برگزار می شود روز پنج شنبه ۱۱ دی مشخص خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: این مسابقات در بهترین سالن های ورزشی استان برگزار می شود که جا دارد از همکاری مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی قدردانی شود.

دشتی با بیان اینکه ۱۰۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در این جشنواره فرهنگی ورزشی شرکت دارند، اظهار داشت: مسابقات فوتسال در سالن پورشریفی تبریز، والیبال در سالن شهید اقدمی تبریز و تنیس روی میز نیز در محل کمیته امداد آذربایجان شرقی برگزار می شود.

گفتنی است؛ پس از رژه تیم ها مسابقه فوتسال بین چهار تیم شرکت کننده برگزار شد که آذربایجان شرقی ۷بر ۵ بر تیم آذربایجان غربی غلبه کرد و تیم فوتسال زنجان نیز ۷ بر ۱ اردبیل را برد.