به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحعلی سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان به مناسبت سالروز ولادت حضرت عیسی (ع) و سال جدید میلادی با بشاره راعي رهبر مسيحيان ماروني انطاكيه و مشرق زمين ملاقات گفتگو كرد.

بشاره راعي در اين ملاقات با تاكيد بر حساسيت وضعیت داخلی لبنان، به موضوع گفتگوهای جریان المستقبل و حزب الله اشاره کرد و اظهار داشت: این گفتگوها بسیار مهم و ضروری است و تنها راه حل مشکلات داخلی لبنان گفتگو میان جریان های مختلف سیاسی با یکدیگر است.

رهبر مسیحیان لبنان با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه و رایزنی های موجود در خصوص انتخابات ریاست جمهوری لبنان اظهار داشت: امیدواریم هرچه سریع تر مشکل انتخابات ریاست جمهوری لبنان حل شود و فردی که مورد توافق جریان های مختلف سیاسی است، به ریاست جمهوری برسد.

محمد فتحعلی سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيز ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت عیسی (ع) و سال جدید میلادی به بشاره راعی و ملت لبنان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار وحدت و انسجام ملت های منطقه بوده و بر ضروروت حفظ انسجام ملت لبنان در مبارزه به رژیم غاصب صهیونیستی تاکید کرده است. از این رو گفتگوهای جریان المستقبل و حزب الله به عنوان ضرورتی در راستای تقویت وحدت و انسجام ملت لبنان بوده و امیدواریم مقدمه ای برای حل مشکلات لبنان باشد.