  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۱۹

گزارش تمرین امروز سرخپوشان؛

درخشان غایب بزرگ تمرین پرسپولیس/ حسینی اجازه تمرین پیدا نکرد

درخشان غایب بزرگ تمرین پرسپولیس/ حسینی اجازه تمرین پیدا نکرد

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برگزار شد که حمید درخشان غایب بزرگ این تمرین بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سه‌شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که با حواشی که در زیر می‌خوانید، همراه بود.

* این جلسه تمرین در شرایطی برگزار شد که ابتدا از ورود خبرنگاران و هواداران به داخل مجموعه جلوگیری شد و حراست اعلام کرد حمید درخشان باید هماهنگی‌های لازم را برای ورود به داخل مجموعه انجام دهد.

* در شرایطی که قرار بود این تمرین ساعت ۱۵:۳۰ برگزار شود، اما با ۴۰ دقیقه تاخیر در ساعت ۱۵:۱۰ انجام شد.

* حمید درخشان غایب بزرگ این جلسه تمرینی بود و سرخپوشان زیر نظر حسین عبدی تمرین امروزشان را انجام دادند.

* در شرایطی که انتظار می‌رفت بازیکنان جدید این تیم در مجموعه حضور یابند، اما اینطور نشد و آنها غایب بودند.

* محمد نوری و مایکل اومانا غایبان تمرین امروز بودند. این در شرایطی بود که یکی دو تن از بازیکنانی هم که در لیست مازاد قرار گرفته بودند، در این تمرین حاضر نشدند.

* محمد عباس‌زاده، مهاجم سرخپوشان بر خلاف روزهای گذشته در این تمرین شرکت کرد و در تمرینات گروهی حضور پیدا کرد. این در شرایطی بود که میثم حسینی با وجود حضور در مجموعه اجازه تمرین پیدا نکرد.

* بازیکنان تمریناتشان را با دویدن در چهار گروه آغاز کردند و سپس به دویدن‌های استقامتی مشغول شدند.

* فوتبال درون تیمی در نصف زمین برنامه دیگر پرسپولیسی ها در این تمرین بود که علیرضا امامی‌فر هم در این تمرین شرکت کرد.

* حدود ۲۰ هوادار در این تمرین حضور پیدا کردند.

* جونیور تادو مهاجم جدید و برزیلی پرسپولیس هم امروز اولین تمرینش را با سرخپوشان انجام داد.

* رضا نورمحمدی، حمیدرضا علی‌عسگری و هادی نوروزی هم امروز بدون مشکل به همراه سایر نفرات به تمرین پرداختند. این درحالی بود که محمدرضا خان‌زاده با وجود حضور در مجموعه تمرین نکرد.

کد مطلب 2452847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها