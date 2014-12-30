درخشان غایب بزرگ تمرین پرسپولیس/ حسینی اجازه تمرین پیدا نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز سه‌شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی برگزار شد که با حواشی که در زیر می‌خوانید، همراه بود.

* این جلسه تمرین در شرایطی برگزار شد که ابتدا از ورود خبرنگاران و هواداران به داخل مجموعه جلوگیری شد و حراست اعلام کرد حمید درخشان باید هماهنگی‌های لازم را برای ورود به داخل مجموعه انجام دهد.

* در شرایطی که قرار بود این تمرین ساعت ۱۵:۳۰ برگزار شود، اما با ۴۰ دقیقه تاخیر در ساعت ۱۵:۱۰ انجام شد.

* حمید درخشان غایب بزرگ این جلسه تمرینی بود و سرخپوشان زیر نظر حسین عبدی تمرین امروزشان را انجام دادند.

* در شرایطی که انتظار می‌رفت بازیکنان جدید این تیم در مجموعه حضور یابند، اما اینطور نشد و آنها غایب بودند.

* محمد نوری و مایکل اومانا غایبان تمرین امروز بودند. این در شرایطی بود که یکی دو تن از بازیکنانی هم که در لیست مازاد قرار گرفته بودند، در این تمرین حاضر نشدند.

* محمد عباس‌زاده، مهاجم سرخپوشان بر خلاف روزهای گذشته در این تمرین شرکت کرد و در تمرینات گروهی حضور پیدا کرد. این در شرایطی بود که میثم حسینی با وجود حضور در مجموعه اجازه تمرین پیدا نکرد.

* بازیکنان تمریناتشان را با دویدن در چهار گروه آغاز کردند و سپس به دویدن‌های استقامتی مشغول شدند.

* فوتبال درون تیمی در نصف زمین برنامه دیگر پرسپولیسی ها در این تمرین بود که علیرضا امامی‌فر هم در این تمرین شرکت کرد.

* حدود ۲۰ هوادار در این تمرین حضور پیدا کردند.

* جونیور تادو مهاجم جدید و برزیلی پرسپولیس هم امروز اولین تمرینش را با سرخپوشان انجام داد.

* رضا نورمحمدی، حمیدرضا علی‌عسگری و هادی نوروزی هم امروز بدون مشکل به همراه سایر نفرات به تمرین پرداختند. این درحالی بود که محمدرضا خان‌زاده با وجود حضور در مجموعه تمرین نکرد.