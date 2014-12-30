دشمن ما مشترک است؛ راهی جز جنگیدن در یک سنگر نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، خالد متعب العبیدی وزیر دفاع جمهوری عراق عصر امروز در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با وزیر دفاع کشورمان و در نشست خبری با رسانه ها با بیان اینکه این سفر به دنبال دعوت سردار دهقان انجام گرفت، اظهار داشت: ما این دعوت خالصانه را در زمان مهمی پاسخ دادیم و خلاصه ای از وضعیت عراق را تشریح کرده و به مبادله ایده ها و نظرات پرداختیم.

وی با بیان اینکه پیشنهاداتی برای رفع معضلات موجود مطرح شده است ادامه داد: این سفر در پاسخ به جهت گیری های دولت جدید عراق صورت گرفته است؛ ما به عنوان دولت عراق معتقد به برقراری ارتباط با همه کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه هستیم چرا که معتقدیم امنیت عراق بر امنیت منطقه و همسایگان آن تاثیر می گذارد.

العبیدی تاکید کرد: با توجه به این شرایط، برقراری ارتباط و مبادله ایده ها ضروری است و دشمن ما نیز یکی است و همه را تهدید می کند و برای همه خطرناک است. بنابراین در برابر خودمان راهی نمی بینیم جز اینکه برای ریشه کنی تروریست در یک سنگر قرار بگیریم.

وزیر دفاع عراق در پایان ابراز امیدواری کرد که این سفر می تواند شروع خوبی برای همکاری های دوجانبه میان ایران و عراق باشد.