به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در مورد نقل و انتقال باشگاه استقلال، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: طی صحبت‌هایی که امروز صورت گرفت، قرار شد امیر حسین صادقی در تیم ما بماند و به طور قطع این مدافع ملی پوش در نیم فصل دوم همراه استقلال است.

وی در مورد جذب محسن مسلمان تصریح کرد: از ظهر تا حالا نظری جویباری بالای شش بار با تلفن مسلمان تماس گرفته اما ایشان حتی زحمت جواب دادن به تماس‌های ما را هم به خود نداده است. این به این معناست که نمی‌خواهد به استقلال بیاید، از این رو ما فهرست خود را بدون ایشان بستیم و تنها برای محسن مسلمان آرزوی موفقیت می‌کنیم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال درباره لیست خرید استقلال خاطرنشان کرد: با جذب عنایتی، طالب‌لو، سلیمان فلاح، میلاد نوری و هلمکه هر پنج خرید ما صورت پذیرفت و دیگر بازیکنی را جذب نمی‌کنیم. مطمئن باشید استقلال با این تحولات در نیم فصل دوم نتایج بهتری را خواهد گرفت.

ماجدی همچنین باتائید خبر جدایی محمد قاضی از این تیم عنوان کرد: امروز با این مهاجم ما فسخ قرارداد کردیم و دیگر محمد قاضی همراه استقلال نخواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که نگران حضور قاضی در پرسپولیس نیستید؟، افزود: با قاضی فسخ قرارداد کردیم و دیگر در فوتبال حرفه‌ای هیچ اهمیتی ندارد بازیکن جدا شده به کدام تیم خواهد رفت. برای قاضی آرزوی موفقیت می‌ کنیم.

سرپرست تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا نقل و انتقالات استقلال زیر نظر کادر فنی صورت پذیرفته یا مدیرعامل؟، گفت: بدون تردید همه مسائل فنی به امیر قلعه‌نویی مربوط می‌شود و شما مطمئن باشید همه بازیکنان جذب شده و جدا شده استقلال با تایید ایشان بوده است.