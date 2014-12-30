به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل استانهای جنوب شرق کشور عصر امروز(سه‌شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور استانداران یزد، كرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با تاکید بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان استانداران جنوب شرق كشور برای جمع بندی مسائل و مشكلات گفت: استانداران باید مشکلات و مسائل موجود را به طور دقیق بررسی و با پیشنهادات و راهكارهای عملی در این جلسه حضور یابند تا بتوانیم تصمیماتی عملیاتی در جهت رفع مشكلات مردم اتخاذ كنیم.

معاون اول رییس جمهور بر اهمیت كار استانداران کشور تاکید کرد و افزود: استانداران نمایندگان عالی دولت در استان هستند و در حقیقت آنها هستند که به طور مستقیم با مردم و مشکلات استان سروکار دارند از این رو دولت نسبت به حل مشکلات و کمک به استانداران اهتمام جدی دارد.

وی افزود: دولت برای ارتباط و هماهنگی هرچه بیشتر با استانداران در نظر دارد هر یک از استانداران را به شکل دوره‌ای به جلسات هیئت وزیران دعوت کند تا هم اعضای دولت از مشکلات و مسائل استانها بیشتر مطلع شوند و هم استانداران بتوانند گزارشات خود را در جلسه هیئت وزیران و در حضور همه اعضای كابینه مطرح کنند.

در این جلسه هریك از استانداران به ارائه گزارشی از وضعیت استان و عمده‌ترین مسائل و مشكلات موجود پرداختند كه خشكسالی و كمبود آب، ضرورت افزایش بودجه توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای،مسائل زیست‌محیطی، گسترش مهاجرت از مناطق روستایی و كویری و پدیده حاشیه نشینی از جمله موضوعاتی بود كه در این جلسه از سوی استانداران مطرح شد.

مطالعه و اجرای طرح های انتقال آب، بارورسازی ابرها، مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی دشت‌ها، اجرای طرحهای آمایش مناطق كویری و بیابانی و توسعه بازارچه‌ها و پایانه های مرزی نیز از جمله پیشنهاداتی بود كه در این نشست توسط استانداران جنوب شرق كشور مطرح شد.