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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۸:۴۳

جهانگیری در جلسه استانداران جنوب شرق كشور:

استانداران به صورت دوره‌ای به جلسات دولت دعوت خواهند شد

استانداران به صورت دوره‌ای به جلسات دولت دعوت خواهند شد

معاون اول رییس جمهور گفت: دولت برای ارتباط و هماهنگی هرچه بیشتر با استانداران در نظر دارد هر یک از استانداران را به شکل دوره‌ای به جلسات هیئت وزیران دعوت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل استانهای جنوب شرق کشور عصر امروز(سه‌شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور استانداران یزد، كرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با تاکید بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان استانداران جنوب شرق كشور برای جمع بندی مسائل و مشكلات گفت: استانداران باید مشکلات و مسائل موجود را به طور دقیق بررسی و با پیشنهادات و راهكارهای عملی در این جلسه حضور یابند تا بتوانیم تصمیماتی عملیاتی در جهت رفع مشكلات مردم اتخاذ كنیم.

معاون اول رییس جمهور بر اهمیت كار استانداران کشور تاکید کرد و افزود: استانداران نمایندگان عالی دولت در استان هستند و در حقیقت آنها هستند که به طور مستقیم با مردم و مشکلات استان سروکار دارند از این رو دولت نسبت به حل مشکلات و کمک به استانداران اهتمام جدی دارد.

وی افزود: دولت برای ارتباط و هماهنگی هرچه بیشتر با استانداران در نظر دارد هر یک از استانداران را به شکل دوره‌ای به جلسات هیئت وزیران دعوت کند تا هم اعضای دولت از مشکلات و مسائل استانها بیشتر مطلع شوند و هم استانداران بتوانند گزارشات خود را در جلسه هیئت وزیران و در حضور همه اعضای كابینه مطرح کنند.

در این جلسه هریك از استانداران به ارائه گزارشی از وضعیت استان و عمده‌ترین مسائل و مشكلات موجود پرداختند كه خشكسالی و كمبود آب، ضرورت افزایش بودجه توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای،مسائل زیست‌محیطی، گسترش مهاجرت از مناطق روستایی و كویری و پدیده حاشیه نشینی از جمله موضوعاتی بود كه در این جلسه از سوی استانداران مطرح شد.

مطالعه و اجرای طرح های انتقال آب، بارورسازی ابرها، مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی دشت‌ها، اجرای طرحهای آمایش مناطق كویری و بیابانی و توسعه بازارچه‌ها و پایانه های مرزی نیز از جمله پیشنهاداتی بود كه در این نشست توسط استانداران جنوب شرق كشور مطرح شد.

کد مطلب 2452854

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