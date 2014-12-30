به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی پس از ثبت قرارداد با تیم فوتبال استقلال، ضمن بیان مطل فوق گفت: من پس از ۵ سال مجددا به تیم محبوبم بازگشتم و قطعا از این موضوع بسیار خوشحالم. من روزهای خوبی را با این تیم داشتم و مهمتر از همه دلم برای هواداران تیم تنگ شده بود.

وی در مورد مدت قرارداد و مبلغ آن خاطرنشان کرد: مدت قراراد من ۱.۵ ساله است اما در شان و باشگاه استقلال نمی‌دیدم که مبلغی ذکر شود، از این رو سفید امضا کردم.

مهاجم جدید تیم فوتبال استقلال در مورد خداحافظی‌اش از فوتبال تصریح کرد: تا جایی که توان داشته باشم، می‌خوام برای استقلال بازی کنم و خودم هم نمی‌دانم چه زمانی کفش‌هایم را آویزان می‌کنم.

عنایتی در پایان گفت: شک نداشته باشید که یک روز عنایتی هم مثل سایر فوتبالیست‌ها مجبور به وداع با مستطیل سبز می‌شود.