افزایش آلودگی هوای البرز/ پنجشنبه ها تعطیل و طرح زوج و فرد اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل سرما و تشدید آلودگی هوا موضوع سلامت شهروندان بیش از هر زمانی دیگر به موضوعی نگران کننده تبدیل می شود؛ اتفاقی که در دهه اول دیماه امسال شاهد آن هستیم و هوای دو شهرستان استان را تا مرز اضطرار پیش برد.

شاخص کیفی هوای استان البرز به ویژه در شهرستان نظرآباد در روز گذشته تا عدد 250 پیش رفت تا این شهر در شرایط اضطرار نفس بکشد.

وضعیت در شهرستان فردیس نیز ناسالم اعلام شده تا این شهرستان در کنار نظرآباد، روزهای نفس گیری را سپری کند.

استقرار نیروگاه منتظر قائم در فردیس که در فصل زمستان از سوخت مازوت استفاده می کند، عمده علت آلودگی هوای این شهرستان است که به رغم اقدامات صورت گرفته و وعده های داده شده هنوز سوخت مازوت از چرخه مصرف این نیروگاه به طور کامل خارج نشده است.

تشدید آلودگی هوای البرز در این روزها به علت پایداری هوا رخ داده و علاوه بر شهرستان های نظرآباد و فردیس پیش بینی می شود تا پایان هفته جاری تمام استان به این وضعیت دچار شود.

آلودگی هوای استان که با استناد به پیش بینی ها تا آخر هفته ادامه دارد، منجر به تشکیل جلسه اضطرار آلودگی هوای استان در روز جاری شد.

حسین محمدی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان که بعد از ظهر امروز برگزار شد، با اشاره به افزایش آلودگی هوا طی روزهای اخیر خواستار اجرای دوباره تعطیلی روزهای پنجشنبه شد.

محمدی لغو تعطیلی پنجشنبه ها را موجب افزایش آلودگی هوا عنوان کرد و تاکید کرد: اجرای دوباره تعطیلی پنجشنبه ها در کاهش آلودگی هوا موثر است و خواستار اجرای دوباره این طرح هستیم.

دبیر کمیته اضطرار آلودگی هوای البرز آلودگی هوا در استان و به ویژه در روزهای پنج شنبه را دلیل اصلی ارائه این پیشنهاد از سوی دبیر این کمیته که مدیرکل حفاظت محیط زیست استان است، اعلام و بر اجرای دوباره طرح تاکید کرد.

وی با ارائه گزارشی مقایسه ای از وضعیت کیفی هوا در روزهای پنج شنبه از سال های 91 تا 93 گفت: با تعطیلی پنج شنبه ها از ابتدای سال92 وضعیت کیفی هوا در آخر هفته ها نسبت به سال 91 بهبود نسبی یافت. به طوریکه تعداد پنج شنبه های پاک و سالم در سال 92 به میزان چهار درصد و در سال 93 به میزان 10 درصد نسبت به سال 91 افزایش داشته است.



وی ادامه داد: تعطیلی آخر هفته درتهران سبب افزایش حجم ترد عبوری درروزهای پایانی هفته در محورهای مواصلاتی البرزمی شود که این امر خود عاملی برای تشدید آلودگی هوا است.

محمدی افزایش تعداد اتوبوس های داخل شهری، شروع پروژه های حمل ونقل ریلی نظیر مترو و ایجاد بوستان‌های شهری و محله‌ای را از جمله اقداماتی دانست که تاثیرات مهمی در پیشگیری از آلودگی هوای استان دارد.

به گفته وی فعالیت واحدهای آلاینده، فعالیت معادن شن و ماسه و استقرار دو نیروگاه شهید رجایی (دراستان قزوین) و نیروگاه منتظر قائم شهرستان فردیس از دیگر دلایل آلودگی هوا است.



فرماندار فردیس نیز در این نشست با بیان اینکه تا چندی پیش کلانشهر کرج پنجمین شهر آلوده کشور و اکنون سومین شهر آلوده است، اظهار داشت: در صورت ادامه این روند و عدم اتخاذ تدابیر لازم، به اولین شهر آلوده کشور تبدیل می شود.



مهدی مهرور افزود: شهرستان فردیس با 600 هزار نفر جمعیت بیشتر روزها هوای آلوده ای دارد و باید فکری برای آن اندیشیده شود.

به گفته وی تعطیلی پنج شنبه ها بهترین تدبیر لازم و قابل اجرا بود اما دو هفته ای است که برداشته شده است.



در این جلسه اجرای طرح روج و فرد خودروها برای مقابله با کاهش آلودگی هوا مورد تاکید قرار گرفت.