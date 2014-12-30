به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی غروب سهشنبه در دیدار فرمانده و مسئولان نیروی انتظامی کشور از زحمات آنان به دلیل خدمات متعددی که در جهت ایجاد آرامش و امنیت انجام میدهند تشکر و قدردانی کرد.
وی در ابتدای سخنان با اشاره به جریان فتنه، گفت: انقلاب اسلامی هدیه خداوند است به ملت ایران و آنچه برای ملت ایران مهم است شناخت ارکان انقلاب، اهداف، برکات و آثار آن و نیز حراست از این انقلاب و در آخر هم شناخت آسیبهای آن است.
استاد برجسته حوزه با بیان اینکه در انقلاب اسلامی ایران مردم، اسلام و ولایت فقیه سه رکن اصلی هستند، افزود: اسلام از زمان طلوع خود تمدن بسیار وسیعی را به وجود آورد.
وی تصریح کرد: در زمانی که دنیا غرق درجهالت بود و بشر در جاهلیت به سر میبرد این اسلام بود که توانست در این شرایط حکومتی همراه با سیاست الهی، علم توأم با اخلاق و مادیات توأم با معنویت را ایجاد کند و دنیا را روشن نماید.
آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه دشمن از همان ابتدا سعی میکرد چراغ اسلام را خاموش و اسلام ناب را به حاشیه بکشاند، توضیح داد: دشمن غرب گرایی را ترویج داد و فرهنگ و اقتصاد اسلامی را به حاشیه کشاند و در واقع دنیا را به دو اردو گاه غرب و شرق تبدیل کرد و اسلام را آماج تهمتها قرار داد.
امام خمینی(ره) اسلام ناب محمدی را حاکم کرد
وی با بیان اینکه دشمنان با تهمتهایی چون اسلام از اداره دنیای امروز عاجز است و یا اینکه دین از سیاسیت جدا است و تعبیرهایی این چنینی اسلام را میخواستند به انزوا بکشانند، افزود: اولین اقدام امام راحل در انقلاب این بود که اسلاب ناب محمدی(ص) و و ارزشهای آن را حاکم ساخت.
استاد برجسته حوزه علمیه با اشاره به اینکه نظام، ولایی است، اظهار کرد: با خواندن وصیت نامه شهدا متوجه خواهیم شد که ۹۹ درصد آنها به خاطر ولایت فقیه به میدان نبرد رفتند و این عشق و علاقه مردم به ولایت و رهبری را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه میثاق ولایت عبارت کوچکی نیست، گفت: رکن سوم انقلاب مردم بودند که تحت سلطه رژیمهای مستکبر قرار داشتند و تحقیر میشدند تا زمانی که امام(ره) با آمدن خود به مردم بصیرت، شجاعت و خود باوری داد.
آیت الله نوری همدانی بیان کرد: مردم زمانی که به بصیرت رسیدند به میدان آمدند و توانستند رژیم نامشروع شاهنشاهی را نابود سازند.
وی با اشاره به اینکه آلات جنگ سخت همان موشک و اسلحه و آلات جنگ نرم بصیرت و بینایی است، گفت: در ۹ دی مردم با بصیرت به میدان آمدند.
این مرجع تقلید، فتنه سال ۸۸ را اقدامی از سوی دشمن خواند و گفت: فتنه گران شعارهایی از جمله "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" را سر میدادند و خواهان جمهوری ایرانی بودند نه اسلامی و اقدام به هنجار شکنی میکردند.
وی توضیح داد: غزه، لبنان و سوریه از مرزهایی است که باید از آنها پشتیبانی شود و حکومت ایرانی در واقع بازگشت به وضع سابق کشور قبل از انقلاب خواهد بود.
آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه مردم چندین قرن است که مکتب عاشورا را حفظ کرده اند، ادامه داد: فتنه گران در روز عاشورا به خیمههای اباعبدالله(ع) هتک حرمت کردند و از طرف آمریکا، صهیونیسم، فرانسه، آلمان و انگلیس مورد حمایت قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه فتنه ۸۸ یک فتنه بزرگی بود که دشمن چندین سال روی آن کار میکرد، افزود: مردم باید همانند ۲۲ بهمن با جوش و خروش ۹ دی را برگزار کنند تا به این وسیله سیلی محکمی به فتنه گران و حامیان آنها بزنند.
سران فتنه توبه کنند
استاد عالی حوزه عنوان کرد: در داخل کشور برخی از سران فتنه هستند که اگر توبه کنند مردم آنها را میپذیرند و در صورتی که دوباره حال و هوای فتنه را در سر بپرورانند هرگز بخشیده نخواهند شد.
وی در پایان اقدامات نیروی انتظامی در چند سال اخیر به خصوص در جریان فقته را بسیار خوب ارزیابی و از خدمات آنان تشکر و قدردانی کرد.
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