اكران مردمی جشنواره فيلم عمار در يزد آغاز شد

ایمان كیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد اکران مردمی فیلم های جشنواره عمار همزمان با سراسر کشور در یزد نیز تشكیل شد و با تشکیل این ستاد، اکران فیلم ها نیز آغاز شده است.
دبیر این جشنواره در استان یزد بیان كرد: از استان یزد نیز چهار اثر به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته كه این چهار اثر مربوط به هنرمندان مرتبط با حوزه هنری استان یزد است.
وی افزود: تشکل های دانشجویی، بسیج محلات، موسسات فرهنگی، طلاب، هیئت های مذهبی، نمایندگان تشکل های مردمی و تشکل های دانش آموزی از اعضای ستاد اکران مردمی فیلم های جشنواره عمار در یزد هستند.
كیخواه عنوان كرد: دبیرخانه این ستاد نیز تشکیل شده و علاقمندان به مراجعه به این ستاد می توانند به نشانی بلوار شهید صدوقی، نرسیده به میدان آزادی، بنبست ۵۱ مراجعه کنند.
وی ادامه داد: علاقمندان به اکران فیلم های جشنواره عمار می توانند ضمن مراجعه به این نشانی، به سایت ammarportal.ir مراجعه کرده و برای دریافت فیلم ها ثبت نام کنند.
جشنواره مردمی فیلم عمار، نخستین بار پس از فتنه ۸۸ زمانی که جمعی از جوانان و فیلمسازان متعهد کشور، آثاری درباره فتنه تولید کردند، شکل گرفت و تاکنون چهار دوره از این جشنواره برگزار شده و پنجمین دوره آن نیز در حال برگزاری است.
نظر شما