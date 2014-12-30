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۹ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۲۷

اكران مردمی جشنواره فيلم عمار در يزد آغاز شد

اكران مردمی جشنواره فيلم عمار در يزد آغاز شد

يزدـ مسئول برگزاری اكران مردمی جشنواره فيلم عمار در يزد از آغاز اكران مردمی فيلمهای اين جشنواره خبر داد و گفت: اكران فيلمهای جشنواره عمار تا يازده دی در يزد ادامه دارد.

ایمان كیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد اکران مردمی فیلم ‌های جشنواره عمار همزمان با سراسر کشور در یزد نیز تشكیل شد و با تشکیل این ستاد، اکران فیلم‌ ها نیز آغاز شده است.

دبیر این جشنواره در استان یزد بیان كرد: از استان یزد نیز چهار اثر به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته كه این چهار اثر مربوط به هنرمندان مرتبط با حوزه هنری استان یزد است.

وی افزود: تشکل ‌های دانشجویی، بسیج محلات، موسسات فرهنگی، طلاب، هیئت ‌های مذهبی، نمایندگان تشکل‌ های مردمی و تشکل ‌های دانش‌ آموزی از اعضای ستاد اکران مردمی فیلم‌ های جشنواره عمار در یزد هستند.

كیخواه عنوان كرد: دبیرخانه این ستاد نیز تشکیل شده و علاقمندان به مراجعه به این ستاد می‌ توانند به نشانی بلوار شهید صدوقی، نرسیده به میدان آزادی، بن‌بست ۵۱ مراجعه کنند.

وی ادامه داد: علاقمندان به اکران فیلم‌ های جشنواره عمار می‌ توانند ضمن مراجعه به این نشانی، به سایت ammarportal.ir مراجعه کرده و برای دریافت فیلم ‌ها ثبت ‌نام کنند.

جشنواره مردمی فیلم عمار، نخستین بار پس از فتنه ۸۸ زمانی که جمعی از جوانان و فیلمسازان متعهد کشور، آثاری درباره فتنه تولید کردند، شکل گرفت و تاکنون چهار دوره از این جشنواره برگزار شده و پنجمین دوره آن نیز در حال برگزاری است.

کد مطلب 2452863

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