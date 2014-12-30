به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کاروان تیم ملی فوتبال برای حضور در مسابقات جام ملت‌های 2015 استرالیا، شب گذشته تهران را ترک گفته و با تاخیر وارد استرالیا شدند.

اشتباه محاسباتی هواپيمایی امارات و قانون فرودگاه سیدنی باعث شد، هواپیمای تیم ملی در ملبورن به زمین بنشیند. پرواز تیم ملی از دوبی به سیدنی با يک ساعت و چهل دقیقه تاخیر به سمت سیدنی انجام شد و بیست دقیقه پیش از فرود، خلبان اعلام کرد که براساس قانون فرودگاه سیدنی، هیچ هواپيمایی بعد از ساعت یازده شب نمی‌تواند در اين فرودگاه فرود بیايد.

خلبان پرواز در ادامه به مسافران اعلام کرد که به ملبورن می‌روند و بعد از توقف سه ساعته به سمت سیدنی پرواز خواهند کرد.

ملی پوشان هم اکنون در فرودگاه ملبورن هستند تا آماده پرواز به سمت سیدنی شوند. این در حالی است که ایرانیان حاضر در اين کشور برای استقبال از تيم ملی به فرودگاه سیدنی آمده بوند.