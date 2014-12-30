اینانلو مربی دروازه بانان تیم فوتبال صبا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم حسین اینانلو را به عنوان مربی دروازه بانان جدید صبا جایگزین سعید عزیزیان کرد تا پرونده کادر فنی و تغییرات آن در ادامه لیگ چهاردهم برای صبا بسته شود.

سعید عزیزیان پس از خروج صمد مرفاوی و ساکت الهامی مدت کوتاهی به کار خود در صبا ادامه داد اما در پی بروز اختلاف با باشگاه صبا بر سر برخی مسائل عنوان نشده، صبا را ترک کرد.

وی متولد سال ۱۳۵۲متولد در تهران است که از ۱۷سالگی به طورحرفه‌ای به عنوان دروازه‌بان مشغول به فوتبال شد ودرتمامی رده‌های سنی پایه و تیم ملی ارتش، در عضویت تیم‌های ملی بوده است.

اینانلو در تیم‌های بانک ملی، فتح و کشاورز بازی کرده است و دوران مربیگری خود را از سال ۱۳۸۵ با تیم فوتبال کوثر تهران آغاز کرد وسپس به تیمهای مهرکام پارس تهران، کاوه تهران و داماش دروود پیوست و ر ‌‌نهایت راهی راهیان کرمانشاه شد.

وی دارای درجه مربیگری B آسیا است و دردوره‌های دروازه بانی کلاس حرفه‌ای پیتر هانس مربی دروازه بانان تاتنهام که بالا‌ترین کلاس درسطح ایران بوده شرکت کرده است.