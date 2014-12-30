اساس فتنه ایجاد وارونگی است/ وقتی خادم خائن نشان داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ولایت مداران بصیر به مناسبت بزرگداشت حماسه نهم دی ماه عصر امروز با حضور محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمع کثیری از مسئولان و مردم ولایت مدار استان البرز در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.

صفار هرندی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در یادآوری وقایع نهم دی ماه علاوه بر ستایش آفرینندگان این حماسه عظیم باید به مسائلی که باعث به وجود آمدن فتنه و وقایع آن شد نیز پرداخته شود، اظهار داشت: باید پس از گذشت چند سال از این موضوع جانب تببین و تحلیل را اتخاذ کنیم و به دنبال چرایی شکل گیری این مساله مهم در کشور باشیم.

وی ادامه داد: کم و بیش در این روزها قضاوت هایی از روی نامهربانی و بی معرفتی و یا از روی برخی کینه های گذشته درباره نهم دی که بدون شک حماسه ای بزرگ بوده است سخنانی گفته می شود اما چیزی از عظمت یک واقعه به دلیل روایت های واژگونه نخواهد کاست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه تجمع مردم برای بزرگداشت یک حماسه یعنی پایبندی به اعتقادات آن واقعه بزرگ، تصریح کرد: یکی از دلایل حضور هفته ای مردم در قرارگاه عبادی سیاسی جمعه این است تا چشم در چشم هم و دست در دست یکدیگر اجازه حضور شیطان در میان مومنان را ندهند و این امر مهم در خصوص فتنه موضوعیت تام دارد.

صفار هرندی گفت: معتقدیم فتنه ها به خصوص فتنه 88 به دلیل رخنه دشمنان در میان مردم و توسعه حضور خود در کشور رخ داد و اوج گرفت در حالی که بارها و بارها در شرع مقدس تاکید شده است که مبادا از میان دشمنان یارگیری کنید.

ورود جریان های غیر به دورن انقلاب علت وقوع فتنه

وی با اشاره به وقوع فتنه به دلیل ورود جریان های غیر به درون خانواده انقلاب، اظهار داشت: بدون تردید هر زمانی که این اتفاق رخ دهد نتایجی همچون خسارات فتنه 88 به دنبال خواهد داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: فتنه 88 خساراتی در پی داشت و متاسفانه بر اساس این خسارت ها و محیط آلوده به هیجانات فتنه گون فضا اجازه نمی داد امور روزانه مردم سامان پیدا کند و علاوه بر خسارت به معیشت مردم، کشور نیز 8 ماه درگیر بود.

صفار هرندی همچنین سلب امنیت از کشور را یکی از بزرگترین خسارت های وارده در این فتنه عنوان کرد و گفت: خسارت هایی بیش از این برای کشور متصور بود که مربوط به هشت ماه نبوده و هدف بازی با مقدرات یک ملت بوده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در این فضا دشمنان ما برای ایران اسلامی تصمیماتی را گرفته بودند که تا پیش از این به دنبال این مقاصد نبودند، بیان داشت: دشمن با وقوع فتنه بود که احساس کرد می تواند با توسل به برنامه های خود به اهداف شوم برسد و یکی از این برنامه های اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران اسلامی است زیرا اوج اجرای این تحریم ها چند ماه پس از فتنه 88 بوده است.

تحریم های اقتصادی پس از فتنه اوج گرفت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: تحریم ها دقیقا زمانی رخ داد که کشور درگیر فتنه 88 بوده و دشمن نیز احساس می کرد با فشارهایی که بر اساس فضای به وجود آمده در ایران است مردم دیگر تحمل فشارهای اقتصادی را نداشته و تسلیم خواهند شد.

خدشه دار شدن حیثیت ایران اسلامی و نگرانی دوستان کشورمان از شرایط به وجود آمده دیگر خسارتی بود که بر اثر فتنه بوجود آمده و صفار هرندی از آن یاد کرد و در ادامه گفت: به موازات همه اتفاقی که رخ داده بود افرادی که 30 سال به طمع اینکه در برهه ای بتوانند عقده های خود را که حوزه های نفوذ آنها را تهدید می کند خالی کنند در آن روزها به شدت خوشحال بودند و امید داشتند به یک معنا فتنه سبب شود دشمن طمع فروپاشی نظام را پیدا کند.

وی با بیان اینکه زمانی که عضو بیرونی و دورنی دست در دست یکدیگر دهند بحث فتنه شدت خواهد گرفت، گفت: زمانی که یک ملت با هر ذائقه و تفکری در دورن خود با یکدیگر به رقابت می پردازند احساس خطر نمی شود اما اگر زمانی در خلال این رقابت ها گروهی فکر کند که با توسل به نیروهای قدرتمند خارجی می تواند به اهدافش برسد فتنه ایجاد می شود و ماجرای فتنه 88 نیز اینگونه بود.

جریان داخلی در فتنه مسیر را برای ورود دشمن به کشور تسهیل کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: بدون تردید کسانی که کشور را در فتنه، هشت ماه درگیر کردند با جریان بیرونی وارد قراری شده بودند و متاسفانه جریان بی خرد فاسد داخلی به دنبال اجنبی مسیر را برای ورود دشمن به کشور تسهیل کرد و به تصور خود متوسل به جریانی قدرتمند برای پیروزی در انتخابات شد و اینگونه خیانت شکل گرفت.

صفار هرندی همچنین تاکید کرد: باید این گذاره در کشور تثبیت شود که هیچ کس در این کشور اسلامی با توسل به عناصر بیرونی هرگز نمی تواند مقدرات کشور به دست بگیرید و این پیام اصلی 8 ماه مبارزه و رخداد حماسه تاریخی نهم دی ماه بود.

وی افزود: روز نهم دی ماه 88 مردم با هدفی مشخص به میدان آمده بودند و تنها تشبیه حماسه نهم دی را می توان در تجمع تاریخی مردم در عاشورا و تاسوعای حسینی در سال 57 دید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین هشت ماه درگیری کشور در اثر فتنه را به وارونگی در حوزه سیاست و فرهنگ تشبیه کرد و گفت: کار فتنه ایجاد وارونگی است، خادم را خائن نشان می دهد، ابهام و تردید در محیطی غبار آلود موج می زند، چشم ها نمی توانند عمق صحنه را ببینند و جامعه دچار حیرت است اما حرکت خود جوش نهم دیماه 88 حکم وزش بادی را برای شفاف کردن محیط آلوده داشت.

بصیرت اکسیر شفاف ساز فتنه

صفار هرندی بصیرت را اکسیر این نسیم شفاف ساز دانست و عنوان کرد: محتوای بصیریت دست یابی به ابزار محاسباتی است و در این گونه مواقع می توان دوست و دشمن را از یکدیگر تشخیص داد و درسهای 9 دی باید اینگونه باشد تا واقعه مجدد تکرار نشود.

وی ادامه داد: همه حوزه های نفوذ دشمن در خاورمیانه توسط قدرت پیش رونده ای به نام جمهوری اسلامی ایران گرفته شده بود و عده ای خیانت کار به امریکا کمک کردند تا سقوط هیمنه امریکا در خاورمیانه به تاخیر بیافتد و این افراد نه تنها به ایران بلکه به بشریت خیانت کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود گفت: این روز ها نکته هایی از روی کج فهمی و یا شرارت در خصوص حصر خانگی مطرح می شود که این افراد سوابق درخشانی دارند و نباید تا ابد در حصر بمانند اما باید تاکید شود که بر اساس اسناد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ماجرای حصر خانگی از اواخر بهمن و اوایل اسفند ماه سال 89 رخ داده است و این بدان معناست که نظام جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از یک سال از فتنه کرامت نشان داده است و با تحمل هشت ماه سختی و یک سال فرصت باز هم افراد متنبه نشدند و مردم را دعوت به آشوب کردند.

صفار هرندی در پایان سخنان خود گفت: طراحان این برنامه شرورانه قصد داشتند مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهند اما حماقت آنها در عدم شناخت مردم ایران بود.