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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۲۲

میلاد نوری مطرح کرد:

می‌خواهم حقم را بگیرم/ قراردادم تا پایان فصل است

می‌خواهم حقم را بگیرم/ قراردادم تا پایان فصل است

بازیکنان جدید تیم فوتبال استقلال گفت: در مقطعی در استقلال بازی کردم اما حالا با تجربه بیشتری به این تیم بازگشته‌و می‌خواهم حقم را بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر،  میلاد نوری که در نیم فصل دوم به استقلال پیوسته، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من هم مثل عنایتی و طالب‌لو خوشحالم که مجددا به خانه خود برگشته‌ام و می‌خواهم عملکرد قابل قبولی را در نیم فصل دوم داشته باشم.

وی در مورد مدت قراردادش خاطرنشان کرد: طبق توافق صورت گرفته، قرار است تنها شش ماه در استقلال باشم و اگر به توافق رسیدیم برای فصل بعد مجددا قرارداد جدیدی را امضا کنم.

بازیکنان جدید تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا از تجربه تلخ گذشته خود در استقلال نمی‌ترسد؟، افزود: بار اول که به این تیم آمدم بسیار جوانتر از اکنون بودم و مهمتر از همه بی‌تجربه اما حالا با بازیکن سابق تفاوت بسیاری دارم و می‌خواهم بهترین عملکرد را در استقلال داشته باشم.

نوری در پایان گفت: اینکه در ترکیب اصلی هستم یا نه نظر سرمربی است اما مطمئن باشید به شخصه همه تلاشم را به کار می‌گیرم تا نظر امیر قلعه‌نویی را جلب کنم.

کد مطلب 2452870

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