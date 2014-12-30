همایش مناسبات فرهنگی و اقتصادی ایران وترکیه در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله بیات معاون بین الملل و نصرالله پورمحمدی املشی معاون پذیرش و جذب دانشجویان غیرایرانی دانشگاه امام خمینی قزوین عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در خصوص برگزاری همایش گفت: به دلیل مناسبات مناسب فرهنگی و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه از جمله ترکیه و ضرورت توسعه این مناسبات برای بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار و اقتصاد کشور دانشگاه بین المللی امام خمینی یکی از رسالت های خود را در دعوت از شخصیت های علمی برای حضور در کشور و آشنایی با فرهنگ و علم و دانش و توانمندی های اقتصادی می داند.

وی افزود: تاکنون ۳۱۰ مقاله به دبیرخانه رسیده که ۱۱۰ مقاله آن خارجی است که از کشورهای هندوستان، تاجیکستان، انگلستان، جمهوری آذربایجان وترکیه ارسال شده که در کمیته های علمی در دست بررسی است.

رئیس همایش بین المللی مناسبات فرهنگی و اقتصادی ایران و ترکیه تصریح کرد: بخشی از این مقاله ها در کنفرانس ارائه می شود و تعدادی برای چاپ در بولتن و کتاب ویژه انتخاب خواهد شد و با توجه به رویکرد بین المللی مقاله ها در سه سه زبان فارسی، انگلیسی و ترکی استانبولی ارائه خواهد شد.

بیات گفت: ۹۰ مقاله به زبان ترکی استانبولی است و با توجه به کیفیت مقاله ها امیدواریم مقاله های ارائه شده و منتخب از بار علمی مناسبی برخوردار باشد و بتواند مورد توجه چهره ها و شخصیت های علمی شرکت کننده قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین اظهارداشت: تاکید ویژه داریم که بیشتر مقالات ترکی نیز به انگلیسی باشد تا سطح علمی آن در طراز بین المللی حفظ شود و بیشتر کنفرانس هم به زبان انگلیسی خواهد بود و ترجمه همزمان نخواهیم داشت.

بیات اضافه کرد: بیش از ۱۵۰ شخصیت علمی و بازرگان؛ فعال اقتصادی خارجی از کشورهای ارائه دهنده مقاله بویژه ترکیه در این همایش شرکت خواهند کرد و با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان واتاق بازرگانی از فعالان تجاری استانهای کشور بویژه زنجان و آذربایجان شرقی هم که تعامل بیشتری با ترکیه دارند دعوت کرده ایم تا میهمان قزوین باشند.

بزرگترین رویداد اقتصادی و فرهنگی در قزوین

معاون بین المللی دانشگاه بین المللی امام خمینی یادآورشد: این همایش یک رویداد بزرگ اقتصادی و علمی و فرهنگی در سطح بین المللی است که امیدواریم شرکتهای گردشگری هم با هماهنگی مسئولان استان در این کنفرانس شرکت کنند تا بتوانیم بستری برای جذب گردشگران خارجی را هم فراهم کنیم.

وی گفت: چشم انداز مبادلات تجاری ترکیه با ایران ۳۰ میلیارد دلار است که استان قزوین می تواند کمترین سهم با یک میلیارد دلار را برای خود تعریف کند که این همایش گامی در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری نیز تلقی می شود.

بیات اظهارداشت: این اولین همایش بین المللی در این سطح و با این موضوع است که امیدواریم دومین نوبیت آن سال آینده در کشور ترکیه برگزار شود تا بتوانیم برندی در برپایی همایش های علمی و اقتصادی را پایه گذاری کنیم.

نصرالله املشی دبیرعلمی همایش هم در انی نشست خبری گفت: مهمترین محورهای مقاله های علمی همایش تاریخ و فلسفه، معماری وهنر، ادبیات و عرفان، آینده پژوهی و مطالعات منطقه ای، حرکت های صنعتی، اقتصادی وروابط تجاری ایران وترکیه است.

وی افزود: یک سوم مقالات ارائه شده خارجی است و در نوع خود از نظر کیفیت و ارتباطات علوم انسانی و اقتصادی بی نظیر است که با سه ترجمه فارسی، انگلیسی و ترکی ارائه می شود کهخ ۹۰ مقاله فارسی و ۲۰ مقاله انگلیسی نیز ارائه شده است.

املشی بیان کرد: کمیته های داوری علمی از دانشگاههای اصفهان، تهران و قزوین و ترکیه انتخاب شده اند تا بررسی و ارزیابی آثار ارائه شده را قضاوت کنند که حدود سه چهارم مقاله ها پذیرفته شده اند.

دبیرعلمی همایش مناسبات بین المللی فرهنگی و اقتصادی ایران و ترکیه یادآورشد: این همایش روزهای دهم و یازدهم اسفند ماه امسال در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار خواهد شد.