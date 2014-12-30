دفاع از فتنه گران راه به جایی نمی برد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام پیش از ظهر روز سه شنبه در اجتماع باشکوه مردم رفسنجان در گرامیداشت حماسه ۹ دی، اظهار داشت: جامعه مدنی یعنی اینکه اگر در انتخابات رقیب شما یک رأی بیشتر بیاورد آنچه اکثریت به آن رأی دادند مورد قبول باشد و به قانون تمکین کنند. مردم سالاری یعنی احترام به آرا و نظر مردم و حق حاکمیت مردم نیز از طریق انتخابات محقق می شود.

محمدحسن قدیری ابیانه با بیان اینکه ۸ سال در دوران اصلاحات و زمان خاتمی شعار جمهوریت، جامعه مدنی و مردم سالاری داده شد، افزود: انتخابات سال ۸۸ آزمایشی برای پایبندی به این اصول بود. ۸ سال شعار جمهوریت دادند و تلاش کردند که علیه نظام کودتا کنند و خواستار حکومت اقلیت بر اکثریت بودند که اگر اینگونه بود پس چرا انقلاب کردیم.

وی تصریح کرد: موسوی انتقادی که به دولت قبلی داشت عدم پایبندی به قانون و مجلس بود اما خود چه کرد؟ اصلاً نسبت به قانون، ولایت و شورای نگهبان تمکین نکرد.

این کارشناس عالی امور استراتژیک با طرح این پرسش که چرا موسوی و کروبی راه قانونی را طی نکردند، تصریح کرد: اینها می دانستند که بازنده انتخابات هستند. برای نخستین بار آرای تک تک صندوق ها اعلام شد در نظرسنجی یک موسسه آمریکایی در سه هفته قبل از انتخابات اعلام شد که احمدی نژاد در زادگاه خود موسوی هم سه برابر رأی دارد که آرا صندوق ها همین موضوع را نشان داد.

قدیری ابیانه با بیان اینکه فتنه ۸۸ اختلاف احمدی نژاد و موسوی نبود، تأکید کرد: این فتنه برای تیشه زدن به اصل نظام و اسلام بود. همین فتنه سبب تحریم شد. اینها با اصل دین مشکل داشتند، موسوی کسانی را که در عاشورای حسینی کف و سوت زدند و خیمه ها و مساجد را به آتش کشیدند مردم خداجو خواند.

عضو شورای بین المللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: توطئه دشمن این بود که با استفاده از فضای فتنه، راه را برای حضور تروریست ها، داعش و مزدوران به کشور باز کند اما حضور مردم و هدایت رهبری و ۹ دی سبب شد ایران در آشوب منطقه خاورمیانه مرکز امنیت باشد.

وی خطاب به سران فتنه گفت: چرا شعار تقلب دادید؟ چرا عذرخواهی نمی کنید؟ چرا به اشتباه خود اقرار نمی کنید؟ مهاجرانی در مصاحبه با بی بی سی حتی پیشنهاد حمله نظامی به ایران را داد که بعد حرف خود را پس گرفت.

مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام استراتژی فتنه گران را در سال ۷۸ ایجاد آشوب و گرفتن امتیاز از رهبری خواند که با درایت رهبری و حضور مردم ناکام ماند و در ادامه گفت: در فتنه سال ۸۸ شکاف بین ملت، فشار از خارج، تخریب نظام و خون به زمین ریختن و نسبت دادن آن به نظام مورد نظر فتنه گران بود.

وی با تأکید بر اینکه با حضور مردم ولایتمدار در ۹ دی تمام توطئه ها خنثی شد، ابراز داشت: آنها می خواستند با مردم علیه نظام اقدام کنند که مردم با حضور در صحنه اعلام کردند به اسلام و آرمان های امام خمینی(ره) پایبندیم.

عضو شورای بین المللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با طرح پرسشی ادامه داد: آیا کسانی که در فتنه ای که نظام را به فرموده رهبری به لب پرتگاه برد سکوت کردند مجرم نیستند چه برسد به اینکه از فتنه حمایت کردند.

وی درباره علت حصر سران فتنه گفت: پس از بیداری اسلامی در کشورهای عربی، دشمن فکر کرد که شاید بتواند این کار را در ایران نیز انجام دهد و موسوی و کروبی می خواستند با موج سواری این جریان، علیه نظام اقدام کنند که حصر شدند.

سفیر سابق ایران در مکزیک با اظهار اینکه به فرموده امام خمینی(ره) باید پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا به مملکت آسیب نرسد، تصریح کرد: دفاع از فتنه گران هرگز راه به جایی نبرده و اگر ۵۰ سال دیگر هم بگذرد اینها باید محاکمه و مجازات شوند.

قدیری ابیانه ادامه داد: باید مراقب باشیم چرا که فتنه گران در صدد فتح مصادر حکومتی مانند مجلس، شورای شهر و ... هستند.

وی گرامیداشت یوم ا... ۹ دی را یک ضرورت خواند و گفت: باید گوش به فرمان ولایت باشیم و در همه صحنه ها پایبندی خود را به ولایت نشان دهیم. در زمان امامان معصوم(ع) اگر چه امام نزدشان حاضر بودند اما ایشان را تنها گذاشتند اما در زمان امام و رهبری وقتی مردم همراهی می کنند این همه پیروزی حاصل می شود.

مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام با تحلیل شرایط امروزی، گفت: امروزه با جنگ وسیع اقتصادی مواجه هستیم جایی که بی سابقه ترین تحریم ها علیه ایران وضع شده است اما باید گفت در اوج تحریم ها پیشرفت های چشمگیری داشته ایم.

این کارشناس عالی امور استراتژیک قرار گرفتن در بین چهار قدرت برتر موشکی دنیا و بومی شدن دانش هسته ای را در اوج تحریم ها نشان از توانایی و اراده جوانان برومند ایران اسلامی دانست و یادآور شد: ما توان تبدیل تهدید ها به فرصت را داریم که این کار با اقتصاد مقاومتی ممکن است.

قدیری ابیانه اقتصاد مقاومتی را منوط به همکاری و تلاش مسئولین و تک تک مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: باید مشارکت در راستای ولایت باشد و همه به ریسمان ولایت چنگ بزنیم تا اگر خدای نکرده پایمان هم لغزید نجات پیدا کنیم.

وی با گرامیداشت یاد شهدا، گفت: ما نیازمند هستیم که یاد شهدا را گرامی بداریم چرا که خون شهدا و فداکاری و ابهت آنان است که دشمن را ترسانده که به کشور دست درازی کند.