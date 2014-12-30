به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن پیرنیا عصر امروز در گردهمایی روابط عمومی‌های بخش کشاورزی منطقه اظهار داشت: این منطقه دارای ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه فراوانی در این بخش است که می‌توان با استفاده از قدرت رسانه‌ای زمینه بالفعل شدن آن‌ها را فراهم آورد.

وی با اشاره به اینکه جنوب کرمان از نظر تولیدات کشاورزی رتبه پنجم را در کشور دارا است، بیان داشت: همچنین این منطقه در تولید هفت محصول کشاورزی در کشور مقام نخست را دارد.

پیرنیا بخش کشاورزی جنوب کرمان را بسیار مظلوم ذکر و تصریح کرد: بسیاری از محصولات ما به دلیل عدم ناشناخته ماندن ظرفیت‌های منطقه توسط بقیه مناطق مصادره شده و با برند آنان ارسال می‌شود.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: روابط عمومی‌های پل ارتباطی بین مردم و دستگاه‌های اجرایی هستند و می‌توانند، مشکلات این بخش را به اطلاع مدیران برسانند.

پیرنیا با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی عملکرد بهتری دارند که روابط عمومی‌های توانمندتری داشته باشند، عنوان کرد: برگزاری جشنواره‌های تولیدات بخش کشاورزی از جمله راهکارهای اصلی در راستای شناساندن ظرفیت‌های جنوب کرمان است.

وی با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اطلاع‌رسانی خدمات دولت افزود: همچنین مسئولان روابط عمومی می‌توانند با همکاری رسانه‌ها و مطبوعات نسبت به انعکاس عملکرد بخش کشاورزی اقدامات لازم را انجام دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان روابط عمومی‌های سایر دستگاه‌های اجرایی بتوانیم به زودی انجمن روابط عمومی‌های منطقه جنوب کرمان را در راستای ارتقا کمی و کیفی آن‌ها تشکیل دهیم.

مدیر دفتر خبری صدا و سیما در شهرستان جیرفت نیز در این گردهمایی اظهار داشت: منطقه جنوب کرمان نسبت به دیگر مناطق از نظر کشاورزی توانمندی‌های خارق‌العاده‌ای دارد که باید شناسایی و معرفی شود.

علی سعیدی تصریح کرد: رسانه‌ها و مطبوعات همواره آمادگی لازم برای همکاری و تعامل با سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و مدیریت‌های شهرستان‌ها را دارند و تلاش می‌کنند تا این بخش به جایگاه مطلوب خود در کشور دست پیدا کنند.