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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۲۹

رئیس بانک مرکزی اوکراین:

با بحران کامل مالی دست به گریبان هستیم

با بحران کامل مالی دست به گریبان هستیم

«والریا گونتاروا» با اشاره به آمار و ارقام نگران کننده از اقتصاد اوکراین گفت این کشور با یک بحران کامل مالی دست به گریبان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «والریا گونتاروا» رئیس بانک مرکزی اوکراین گزارشی از وضعیت اقتصادی و مالی دولت در سال 2014 ارائه کرد. بر این اساس بین ماه های ژانویه تا نوامبر سال جاری میلادی حجم مبادلات خارجی اوکراین به کمترین میزان خود از سال 2009 تا کنون رسیده است.

بر این اساس تولید ناخالص ملی اوکراین در این سال که مصادف با بروز بحران سیاسی و امنیتی در این کشور بود 7.5 درصد کاهش یافته است. گونتاروا با بحرانی خواندن وضعیت مالی اوکراین تاکید کرد: ما با بحران کامل مالی دست به گریبانیم. رئیس بانک مرکزی اوکراین تنها راه فائق آمدن بر این بحران را اجرای سریع اصلاحات گسترده عنوان کرد.

به گفته وی «گریونا» پول رایج اوکراین از ماه نوامبر تا کنون نیمی از ارزش خود را از دست داده است و با ادامه وضعیت موجود حفظ ثبات آن غیرممکن است. گفتنی است پارلمان اوکراین در هفته جاری طی نشستی 10 ساعته به بررسی بودجه سال 2015 کشور پرداخت که در آن کاهش شدید هزینه های دولت و افزایش 10 درصدی مالیات در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2452874

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