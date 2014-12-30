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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۹:۵۱

آزادی منطقه الحاوی در جنوب تکریت

آزادی منطقه الحاوی در جنوب تکریت

منابع عراقی از آزادسازی منطقه الحاوی در جنوب تکریت و دفع حمله تروریستهای داعش به یک مرکز ایست بازرسی در نزدیکی بیجی در استان صلاح الدین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کردند: نیروهای امنیتی و مردمی منطقه الحاوی در ناحیه الاسحاقی در جنوب تکریت را از کنترل داعش آزاد کرده اند.

از سوی دیگر موفق الربیعی نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق گفت: داعش 86 نفر از افراد خود را از ملیتهای مختلف در موصل به علت تلاش برای فرار و بازگشت به کشورهایشان اعدام کرده است.

یک منبع امنیتی در صلاح الدین عراق نیز اعلام کرد: تروریستهای داعش عصر امروز به وقت محلی به نقطه ایست بازرسی پلیس عراق در روستای البو طعمه در جنوب بیجی یورش بردند که با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شدند و چهار نفر از آنها به هلاکت رسید.

این منبع امنیتی بیان کردند: نیروهای امنیتی اقدام به تقویت مواضع خود از بیم حملات مشابه کرده اند.

کد مطلب 2452878

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