آزادی منطقه الحاوی در جنوب تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، منابع امنیتی در استان صلاح الدین اعلام کردند: نیروهای امنیتی و مردمی منطقه الحاوی در ناحیه الاسحاقی در جنوب تکریت را از کنترل داعش آزاد کرده اند.

از سوی دیگر موفق الربیعی نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق گفت: داعش 86 نفر از افراد خود را از ملیتهای مختلف در موصل به علت تلاش برای فرار و بازگشت به کشورهایشان اعدام کرده است.

یک منبع امنیتی در صلاح الدین عراق نیز اعلام کرد: تروریستهای داعش عصر امروز به وقت محلی به نقطه ایست بازرسی پلیس عراق در روستای البو طعمه در جنوب بیجی یورش بردند که با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شدند و چهار نفر از آنها به هلاکت رسید.

این منبع امنیتی بیان کردند: نیروهای امنیتی اقدام به تقویت مواضع خود از بیم حملات مشابه کرده اند.