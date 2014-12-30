دیدار چهارجانبه سران روسیه و اوکراین با همتایان اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روسای جمهوری اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه روز پانزدهم ژانویه (بیست و پنجم دی) دیداری چهارجانبه در آستانه خواهند داشت. «پترو پوروشنکو» رئیس جمهوری اوکراین با اعلام این خبر گفت دیدار مذکور در چارچوب مذاکرات صلح اوکراین که ششم ژوئن در نورماندی برگزار شده بود، خواهد بود.

قرار است در این دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه و پوروشنکو راه های پایان دادن به بحران خونین اوکراین را بررسی کنند. این در حالی است که نشست پنج شنبه گذشته نمایندگان دولت و جدایی طلبان اوکراین در مینسک بدون دستیابی به هیچ نتیجه ای پایان یافت.

بر این اساس اختلاف بین دو طرف به حدی بود که طرفین دیدار بعدی را که قرار بود روز جمعه انجام شود، لغو کردند. گفتنی است درگیری های نظامی شرق اوکراین از ماه آوریل تا کنون بیش از 4 هزار و 700 کشته بر جا گذاشته است.