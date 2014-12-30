محمد قاضی و محسن مسلمان به فولاد پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلمان بعدازظهر امروز سه‌شنبه ضمن حضور در ساختمان مرکزی باشگاه فولاد خوزستان و گفتگو با سیف‌الله دهکردی با این باشگاه به توافق نهایی رسید و تا پایان فصل جاری به جمع شاگردان دراگان اسکوچیچ اضافه شد.

باشگاه فولاد خوزستان پیش از این با احمد آل نعمه و آلویس نونگ نیز به توافق رسیده بود و به این ترتیب این سومین خرید این تیم برای به حساب می‌آید.

پیش از این باشگاه استقلال خواهان حضور محسن مسلمان شده بود که به خاطر مبلغ بالای این بازیکن، این انتقال صورت نپذیرفت.

همچنین سایت باشگاه فولاد خوزستان اعلام کرد محمد قاضی مهاجم پیشین استقلال و پرسپولیس، با حضور در ساختمان مرکزی باشگاه فولاد خوزستان، با عقد قرارداد 6 ماهه به این تیم اهوازی پیوست.

این مهاجم عصر امروز سه‌شنبه قرارداد خود را با استقلال فسخ کرده بود و علاوه بر تیم فوتبال فولاد خوزستان از دو باشگاه پرسپولیس و پدیده مشهد هم پیشنهاد رسمی داشت.