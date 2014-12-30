سردار اسماعیل احمدی مقدم غروب سه شنبه در دیدار با آیت الله نوری همدانی، ۹ دی را روز بصیرت ملت خواند و خطاب به این مرجع تقلید گفت: از اینکه شما در آن روزها در مقابله با فتنه گران پرچم دار بودهاید افتخار میکنیم.
وی تصریح کرد: در جریان فتنه خیلیها از حقیقت آگاه نبودند و خیلی از افراد هم که آگاه بودند به دلیل وجود هزینههایی که برایشان به بار میآمد چیزی ابراز نمیکردند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نتیجه هدایت علما است، افزود: در جریان فتنه نیز علما در مقابله با فتنه گران پرچمدار بودند و اینجای قدردانی دارد.
ایجاد پلیس اسلامی
وی با اشاره به برگزاری دورههای بصیرت در قم، اظهار کرد: از زمانی که این مسؤلیت را بر عهده گرفتم طبق فرمایشات مقام معظم رهبری یک چشم اندازی را برای نیروی انتظامی طراحی کردیم و آن بوجود آمدن پلیس اسلامی و در خور نظام اسلامی ست.
احمدی مقدم عنوان کرد: برای رسیدن به این چشم انداز از شعار دادن اجتناب کردیم و دست به عمل زدیم تا بر طبق یک برنامه، نظام شاسیته سالاری را در پلیس ایجاد کنیم.
وی با شاره به اینکه دورههای بصیرت به همبن منظور و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل شد، گفت: دورههای بصیرت برای مدیران ارشد نیروی انتظامی تا رؤسای کلانتریها در قم برگزار شد و پس از آن در استانهای دیگر اجرا شد و آثار و برکات خوبی داشت و نمونه آن همان فتنه ۸۸ بود که در نیروی انتظامی هیچ تزلزلی را حس نکردیم.
نیروی انتظامی همیشه با عقلانیت و تدبیر در میدان حاضر میشود
فرمانده انتظامی کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی همیشه با عقلانیت و تدبیر در میدان حاضر میشود، اظهار کرد: به طورکلی شرایط امنیتی کشور بسیار خوب است و اجرای نظم و مقررات در کشور روز به روز بهتر میشود.
وی همه جرایم به جز سرقت را که در دو سال گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی رشد داشته است را رو به کاهش توصیف کرد و افزود: اکنون در مرزهای کشور تسلط کامل داریم و هیچ جایی از مرز خارج از کنترل نداریم و درحفظ این مناطق سپاه نیز به ما کمک میکند.
سردار احمدی مقدم با بیان اینکه روند جرم در دنیا در حال زیادشدن است، گفت: در ایران با وجود مردم متدین، علمای بزرگ و مسؤلین وظیفهشناس این روند در حال کاهش و امنیت روز به روز در حال بهبود است.
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