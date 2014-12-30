نهم دی بیعت مجدد مردم با رهبری، انقلاب اسلامی و اصل ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی که روز سه شنبه و در جریان بازدید از اسکله شهید بهشتی در چابهار و در جمع شماری از دست‌اندرکاران پروژه‌های عمرانی و مدیران استان سیستان و بلوچستان صحبت می کرد، افزود: پیام نهم دی برای مردم و جامعه، وابستگی و عشق به خاندان رسالت و دلدادگی و وفاداری به انقلاب، خط و راه حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری بود.

رییس جمهوری در سخنان خود با تسلیت شهادت امام حسن عسگری(ع) اظهار داشت: باید از حماسه حضور مردم در نهم دی در مسیر تحکیم وحدت، همدلی و قانون‌گرایی استفاده کنیم و نباید اجازه دهیم هیچ حادثه‌ای در تاریخ کشور تبدیل به وسیله‌ای برای ایجاد اختلاف و تفرقه شود.

دکتر روحانی با بیان اینکه حضور مردم در نهم دی به معنای حمایت از یک حزب و جناح نبود، تصریح کرد: نهم دی به معنای بیعت مجدد با جمهوری اسلامی ایران، رهبری، انقلاب اسلامی، اصل ولایت فقیه و خاندان امامت و روز همدلی، اتحاد، انسجام و وحدت ملی است.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: امروز و در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت و اتحاد داریم، نباید در داخل تفرقه و فاصله ایجاد شود و اگر فاصله‌ای نیز هست، باید تلاش کنیم تا آن را کم و کم‌تر کنیم.

دکتر روحانی منشور ملی همه آحاد ملت را قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور معرفی کرد و گفت: باید راه و مسیر واحدی را که مسیر توسعه، تعالی، آبادانی، رفاه جامعه و کشور و ایجاد اشتغال پایدار و گسترده برای نسل جوان و پیشرفت مملکت است، دنبال کنیم.

رییس جمهوری اضافه کرد: افتخار ما این است که تابع اسلام، قرآن و پیامبر عظیم‌الشأن هستیم و مسیر ما باید، مسیر تعالی و پیشرفت بویژه در مسیر اخلاقی باشد. تمام اقوام و مذاهب ما با یکدیگر برادرند و وقتی افتخار ما به اسلام، قرآن، خاندان رسالت و ایرانی‌ بودن ما است، نباید اختلافی بین ما باشد، چرا که هر آنچه که مایه فخر ماست، واحد است و باید مسیر واحدی را دنبال کنیم.

دکتر روحانی در ادامه سخنان خود سیستان و بلوچستان را استانی بسیار مهم، اصلی‌ترین مسیر ورود کشور به آب‌های آزاد و دروازه جنوب شرقی کشور، نامید و اظهار داشت: سیستان و بلوچستان، معادن ذی‌قیمت، توانمندی‌های انسانی برجسته و جایگاه جغرافیایی بسیار مهمی دارد که باید از این فرصت‌ها به خوبی برای این استان و کشور بهره بگیریم.

رییس جمهوری با ابراز خوشحالی از اینکه تصمیمات دولت در سفر ۹ ماه پیش به خوبی در حال اجراست، تصریح کرد: حرکت بسیار خوبی در استان شروع شده و خوشحالم که بندر شهید بهشتی نیز به سرعت در حال توسعه است .

دکتر روحانی با بیان اینکه در سال جاری هم ظرفیت بندر شهید بهشتی افزایش یافته و هم بهره‌برداری از آن ارتقاء یافته است، خاطر نشان کرد: در بازدیدی که امروز از کارگاه توسعه بندر شهید بهشتی داشتم تغییر و پیشرفت کار نسبت به ۹ ماه قبل محسوس بود و این جای خوشحالی بسیار دارد.

رییس جمهوری با بیان اینکه توسعه چابهار و بندر شهید بهشتی یکی از تصمیماتی است که پیگیر اجرای آن هستم، گفت: البته هر وقت دولت و ملت با هم بوده‌اند، کارها با موفقیت به پیش رفته و دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری کند، لذا باید همه را دعوت به حضور و میدان و کمک به پیشرفت کشور کنیم، چرا که هر چه کشور پیشرفته‌تری داشته باشیم، امنیت، رفاه و امید بیشتری نیز خواهیم داشت.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه البته حوادث تلخ گاهگاه پیش می‌آید، افزود: مسأله مهم این است که امروز سیستان و بلوچستان از گذشته بسیار امن‌تر است و تلاش برای ارتقاء شرایط امنیتی، وظیفه‌ای ملی، انسانی و اسلامی برای همه ماست.

رییس جمهوری توسعه خط آهن را از دیگر مسایل مهم مد نظر دولت عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم توسعه خط آهن در کشور است که آن را به عنوان مسأله‌ای مهم برای کشور دنبال می‌کنم، چرا که خط آهن امن‌تر، ارزان‌تر و به لحاظ زیست محیطی نیز برای کشور سالم‌تر است و باید بار اصلی حمل و نقل کشور را به بخش ریلی منتقل کنیم.

دکتر روحانی با اشاره به اتصال خط آهن کشور از مبادی مختلف به خطوط راه‌آهن کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان بر تسریع این روند تأکید کرد و گفت: چابهار از کریدورهای مهم ماست که راه‌آهن آن می‌تواند از یک‌طرف از شرق به چین و از شمال به خراسان وترکمنستان و قزاقستان متصل شود و امیدوارم فاز اول خط آهن چابهار به مشهد که در حد فاصل چابهار به زاهدان توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء در حال اجراست هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

رییس جمهوری به طرح‌های دیگر دولت برای استان سیستان و بلوچستان از جمله مکانیزه کردن آبیاری ۴۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان، توسعه گاز رسانی به بخش‌های مختلف استان، ساخت مجتمع فولاد و بقیه طرح‌های استان اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای هر کدام از این طرح‌ها می‌تواند در اقتصاد استان و کشور تحرک ایجاد کند و آبادانی سواحل مکران از تصمیمات جدی و مهم دولت است.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد در عرصه اقتصاد زیرساخت‌ها را فراهم و میدان کار را برای مردم فراهم کند، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی همین‌ که دولت شرایط را برای حضور مردم و تلاش آنها برای رونق بخشیدن به تولید فراهم کند.

رییس جمهوری در پایان سخنان خود از وزیر راه و شهرسازی خواست تا هر چه سریع‌تر نسبت به توسعه و فعال‌تر کردن فرودگاه کنارک اقدام شود تا ضمن استفاده مردم از آن امکان دیگر برای توسعه سریع‌تر استان فراهم شود.

دکتر روحانی تصریح کرد: آینده بسیار خوبی در انتظار سیستان و بلوچستان است و دولت همه توان خود را به کار می‌گیرد تا مردم بتوانند در شرایط بهتری زندگی کنند.