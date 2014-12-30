به گزارش خبرنگار مهر، عباس سلیمی نمین بعدازظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت نهم دی در قدس اظهار داشت: روزهاى سال، به طور طبیعى و به خودى خود همانند یکدیگر هستند اما این انسان‌ها، این اراده‌‌‌‌‌ها و مجاهدت‌هاست که یک روز را از میان روزهاى دیگر برمی‌کشد و آن را مشخص می‌کند، متفاوت می‌کند و مثل یک پرچم نگه می‌دارد تا راهنماى دیگران باشد، روز نهم دى هم از همین قبیل است؛ یعنى برخاسته از بصیرت، دشمن شناسی، وقت شناسی و حضور در عرصه جهاد است.

وی افزود: ما قبل و پس از انتخابات سال ۸۸ پدیده‌های مختلفی را شاهدیم که باید هر کدام را به طور مجزا بررسی کنیم و در نهایت با نگاهی کلان به تمام آنها در مقام تحلیل برآئیم. یک انتخابات جدی خودش التهاباتی در جامعه ایجاد می‌‌کند چرا که گردش قدرت بدون التهاب نیست، لذا انتخابات به خودی خود التهاب‌زا بوده و دارای تبعات و تنش‌آفرینی‌هایی است حتی اگر همه نیروی تأثیرگذار در انتخابات از یک رشدیافتگی بالا برخوردار باشند باز هم شکنندگی‌هایی در جامعه به وجود می‌آورد.

در انتخابات 88 برخیها آمادگی پذیرش نقد را نداشتند

این مسئول ادامه داد: از آنجا که انتخابات در چارچوب قانون اساسی ما چرخش قدرت واقعی ایجاد می‌کند لذا به طور طبیعی در آن، بخش اعظمی از نیروهای صاحب رأی جامعه فعال می‌شوند، چنین فضایی بطور قطع رقابتی شکننده خواهد بود، در چنین شرایطی اگر رخدادی غیرمنتظره هم پیش بیاید فضا می‌تواند به سرعت به سمت بحران پیش رود، در آستانه انتخابات سال ۸۸ از سویی ما یک تقابلی را در پشت صحنه بین صاحب‌نظران شاهدیم، یک عده معتقد به چرخش قدرت بودند و کسانی که معتقد به چرخش قدرت واقعی نبودند و به انتخابات هدایت‌شده باور داشته و دارند.

سلیمی نمین عنوان کرد: یک مشکل دیگر که ما شاهد بودیم در بحث عدم آمادگی نخبگان برای پذیرش نقد جدی در چارچوب رقابت انتخاباتی بود؛ در یک انتخابات واقعی نیروها یکدیگر را نقد جدی و صریح می‌کنند لذا برای اینکه به مرحله‌ای برسیم که انتخابات دارای نقد صریح و سودبخش برای جامعه باشد باید نخبگانمان به رشد فرهنگی لازم رسیده و آمادگی نقدپذیری داشته باشند و از سوی دیگر توده‌ها نیز باید به رشد فرهنگی رسیده باشند تا اگر افرادی که سلیقه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها را نمایندگی می‌کنند، رأی نیاوردند از حد پذیرش آنها فراتر نباشد.

انتخابات فرصتی برای سنجش تحمل مسئولان است

وی اضافه کرد: ما انتخابات را آزمونی در مورد میزان رشد فرهنگی نخبگان و توده‌ها می‌دانیم بنابراین سطح تحمل نخبگان و پایگاه اجتماعی آنها تاثیر مستقیمی در حاشیه‌سازی انتخابات دارد، علاوه بر این ما یک بحث دیگر نیز در ارتباط با انتخابات ۸۸ داشتیم که باید به آن توجه کرد و آن هم بحث دوگانگی در مدیریت کلان کشور در آستانه انتخابات است، چراکه وقتی کشور می‌خواهد وارد این عرصه شود اگر دچار چندگانگی باشد چالش‌زا خواهد شد.

این مسئول متذکر شد: در انتخابات سال ۸۴ با عنایت ویژه رهبری کشور وارد عرصه چرخش قدرت تمام عیار شد هرچند قبل از آن نیز علائم این چرخش قدرت دریافت می‌شد، پیش از دوم خرداد سال ۷۶ نیز یک نوع صف‌آرایی در مورد چرخش قدرت ایجاد شد که آنجا هم عده‌ای از دست‌اندرکاران سیاسی به چرخش قدرت اعتقادی نداشتند و این نکته را به صراحت ابراز کردند و در مقابل رهبری نیز صریحاً‌ از قانون اساسی دفاع کردند و چرخش قدرت را مبتنی بر آن دانستند.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: ما کشوری در حال پیشرفت و توسعه‌ایم لذا دستگاه‌های مختلف نیز باید متناسب با این پیشرفت جلو بروند، آیا چنین چیزی رخ داد؟ من خودم چنین چیزی نمی‌بینم، یعنی ارزیابی انتخابات دوم خرداد ۷۶ یا ۸۴ و تجلی آن در نوع تنظیم مناسبات جامعه دیده نمی‌شود لذا همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه بی‌توجهی کردند و یک عده نیز بر روی این عدم تحمل نخبگان سرمایه‌گذاری کردند.

در فتنه 88 التهاب از سطح نامزدها به سطح مدیریتی کلان کشور رسید

وی افزود: متأسفانه در کنار بی‌توجهی به این نکته که ظرفیت نخبگان ما چقدر است یا اینکه کم جنبگی نخبگان ما مشکل‌زاست یا خیر، این جریان مخالف الگوی حاکمیتی اسلام بر روی این نخبگان سرمایه‌گذاری کرد و تشکل‌های موازی و کمیته صیانت از آرا شکل داد که گرچه ظاهرش موجه بود اما در باطن به دنبال بهره‌برداری از کم ظرفیتی نخبگان بود.

این مسئول ادامه داد: نامه نگاری ها در آن مقطع نشان داد التهاب از سطح نامزدها به سطح مدیریتی رسیده است و کارکرد اول آن این بود که به معاندین نظام نشان داد تنش‌های انتخاباتی از سطح نامزدها به بالاترین سطح مدیریتی کشور رسیده است، ایشان به بهانه و با پوشش دفاع از خانواده این اقدام را صورت داد اما نتیجه آن پر هزینه‌کردن چرخش قدرت بود.

حماسه هایی از نوع نهم دی همواره برطرف کننده مشکلات انقلاب بوده‌اند

سلیمی نمین تصریح کرد: با توجه به اینکه حضور مجموعه این عوامل در فتنه کار مدیریت آن را سخت‌تر می‌کرد، ضرورت ورود کلیت مردم به این موضوع ایجاب شد یعنی اگر می‌شد با امکانات رسمی این مسئله را مهار کرد حضور گسترده مردم لزومی نداشت اما این ضرورت زمانی بروز پیدا کرد که ما از طریق دستگاه‌های رسمی نتوانستیم تبدیل شدن این بحران به حرکت براندازانه را مهار کنیم لذا در این مقطع لزوم حضور تاریخی مردم مطرح شد و نوع حضور تاریخی مردم در حماسه نهم دی شاخصه‌هایی دارد که باید به آنها توجه کرد و در واقع گشایش گره یکی از مشکلات اساسی نظام به دست مردم بود.

وی اظهار داشت: هنر این است که یک مشکل عظیم را با یک هزینه بسیار اندک مدیریت کنید نه با انتخاب روش‌های پرهزینه، از اینرو اگر به طور مثال راهپیمایی عاشورای سال ۵۷ به سمت حرکت فیزیکی می‌رفت بطور قطع رژیم پهلوی نیز از ابزارهای فیزیکی استفاده می‌کرد اما رعبی که آن راهپیمایی در دل آنها ایجاد کرد به مراتب اثرش بیشتر بود.

برخی ها از درک جنس راهپیمایی نهم دی، کیلومترها فاصله دارند

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: در ماجرای نهم دی نیز که من درباره آن دعوت به مطالعه می‌کنم باید نوع و سنخ این راهپیمایی را که همواره عامل برطرف کردن مشکلات انقلاب اسلامی بوده است، درک کنیم اما خیلی‌ها‌یمان از این درک فاصله کیلومتری داریم و نمی‌دانیم که می‌توان به شیوه‌هایی که در آفرینش ۹ دی شاهد بودیم مشکلات را بهتر و کم هزینه‌تر حل کرد.