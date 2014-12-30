ضاربان حادثه گلپایگان شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم غروب سه شنبه در حاشیه دیدار با حضرت آیت الله نوری همدانی در جمع خبر نگاران به دوره‌های بصیرت اشاره کرد و گفت: این دوره‌ها برای تقویت بعد معرفتی و بصیرتی و تقویت پایه‌های دینی در بین مسئولان نیروی انتظامی تشکیل شد.

وی نصریح کرد: دوره‌های بصیرت از سال ۸۵ در قم شروع شد و به تدریج گسترش یافت.

فرمانده ناجا به راه اندازی مرکز بصیرت عمار در قم اشاره و اظهار کرد: همه مسئولان نیروی انتظامی تا رده رؤسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها سالانه در دوره‌های این مرکز شرکت کرده و در سال‌های آتی برای دیگر پرسنل نیروی انتظامی در سایر استان‌ها نیز این دوره‌ها پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: مدت زمان برگزاری هر دوره یک تا دو هفته است و در طول سال نیز هر دو هفته در یک جلسه دروس پیگیری می‌شود و برگزاری این دوره‌ها تاثیرات بسیاری در نیروی انتظامی که مجری احکام دینی است بر جای گذاشته است.

احمدی مقدم بیان کرد: پرسنل ناجا باید به مسائل شرعی و دینی و حقوق مردم آگاهی کامل داشته باشند و در مواجهه با تهدیدات جدید که در شرایط کنونی بسیار نرم و خزنده است باید افراد بصیری داشته باشیم که به موقع تهدیدات را تشخیص داده از جامعه در برابر تهدیدات محافظت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور در خصوص سرقت گلپایگان نیز خاطرنشان کرد: ضاربان و قاتلان شناسایی شده‌اند و یکی از آنها نیز کشته شده است و در حال تعقیب هستیم که ان‌شاء‌الله بتوانیم آنها را دستگیر کنیم.