پیروزی سهیل، هنگ و پیمان در لیگ دسته اول فوتبال قم

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته سوم از فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های استان قم شامگاه سه شنبه با برگزاری چند مسابقه به پایان رسید و تیم‌های سهیل، هنگ و پیمان حریفان خود را شکست دادند و ۲ بازی به تساوی انجامید.

وی افزود: در مسابقات انجام شده، تیم فوتبال پیام که در نخستین بازی کیان نوین را شکست داده بود و هفته دوم با ۲ گل برابر آریا مغلوب شد ه بود، برابر تیم فوتبال افشین به تساوی بدون گل رسید و در جدول ۴ امتیازی شد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم فوتبال سهیل نیز در دیدار برابر افشید با نتیجه ۵ بر ۲ به پیروزی رسید و دومین پیروزی فصل خود را به دست آورد اما افشید در حسرت کسب پیروزی باقی ماند.

احمدی بیان داشت: تیم فوتبال پرسپولیس جعفریه نیز که تنها تیم حاضر در لیگ دسته اول فوتبال قم است که از شهرهای تابعه در لیگ شرکت می‌کند در ۳ومین مسابقه خود برابر تیم سیاه جامگاه به ستاوی یک بر یک دست یافت تا از ۳ بازی ۳ تساوی در کارنامه داشته باشد.

وی عنوان کرد: تیم فوتبال پیمان نیز در دیدار برابر آریا در مسابقه‌ای جذاب و پرگل با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید تا با کسب ۷ امتیاز ضمن تثبیت صدرنشینی خود جدی‌ترین مدعی صعود به لیگ بر‌تر فوتبال استان قم لقب گیرد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم ابراز داشت: آخرین مسابقه از هفته نخست لیگ دسته اول را هنگ و کیان نوین برگزار کردند که در این مسابقه هنگ ۳ بر یک به پیروزی رسید اما کیان نوین برای سومین هفته پی در پی بازنده شد و در قعر جدول قرار گرفت.

احمدی تصریح کرد: تیم‌های حاضر در لیگ یک، پس از برگزاری مسابقات خود به صورت تک بازی و دوره‌ای، به کار خود پایان می‌دهند و ۲ تیم بر‌تر جدول به لیگ بر‌تر فوتبال استان قم که با حضور ۸ تیم برگزار می‌شود صعود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: قابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال استان نیز هم اکنون در حال برگزاری است و ۵ هفته از مجموع ۱۴ هفته این رقابت‌ها سپری شده است و تیم فوتبال هما در صدر جدول ایستاده است و تیم‌های پناه آفرین و اتحاد در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.