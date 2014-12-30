توافق درازمدت ایران و 1+5 در ثبات منطقه موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به ادامه مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه 1+5 ما آن را دنبال می کنیم و بر ادامه مذاکرات تا دست یابی به توافق فراگیر تاکید می کنیم.

در این بیانیه آمده است: امیدواریم که این مذاکرات به توافق دراز مدت در ماههای آینده منجر شود. کشورها حق استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای مطابق معاهدات بین المللی را دارند. دست یابی به توافق فراگیر میان ایران و 1+5 در تقویت ثبات و امنیت منطقه ای تاثیرگذار است.

وزارت خارجه عراق ضمن مخالفت با سلاح کشتار جمعی در هر نقطه جهان و ابراز امیدواری درباره موفقیت مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 از آمادگی بغداد برای کمک به موفقیت تلاشهای دیپلماتیک در این زمینه برای دست یابی به توافق قطعی در هفت ماه آینده خبر داد.