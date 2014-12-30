به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر شجونی عصر سهشنبه در همایش بزرگ نهم دیماه در عسلویه به بیان ابعاد مختلف فتنه ۸۸ پرداخت و ضمن تقبیح عناصر فتنه، به شعارهای موهن و انحرافی آنان اشاره کرد و اظهار داشت: آنقدر شعارهای فتنه گران موهن هست که آدم از گفتن آن شرم دارد.
وی اضافه کرد: طبق فرمایش امام حسین(ع) باید حاکمیت را به علما داد و ولایت فقیه حکومت عالم دینی است؛ ولایت فقیه علاوه بر قرآن و منابع اسلامی در تورات و انجیل هم آمده است.
این عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان ساخت: حضرت امام (ره) دست خالی به حکومت رسیدند و دست خالی از دنیا رفت؛ اما طاغوتها و امثال رضاخان دست خالی آمدند و با ثروت انبوه رفتند؛ امروز زندگی رهبر ما حضرت آقا هم پاک است.
حجتالاسلام شجونی با بیان اینکه فتنه گران در شعارهایشان می گفتند که ما اصل نظام را نمی خواهیم، تصریح کرد: برادران و خواهران ببینید در کجای دنیا هست که اگر دو نفر رقیب انتخاباتی اختلاف داشتند، اختلافشان را ببرند کف خیابان.
این عضو جامعه روحانیت مبارز در ادامه بیان داشت: در همین کشورهای غربی و آمریکا هم اختلافشان را به قانون و مرجع خودشان می برند و هزینه بر مردم تحمیل نمیکنند.
وی با تاکید بر اینکه ما از نظام با چنگ و دندان مواظبت می کنیم، اذعان داشت: ما ادعا نمیکنیم عیب و نقص نداریم؛ عیب داریم ولی در راه تحقق جمهوری اسلامی تلاش میکنیم و برای ما اصل نظام مهم است.
حجتالاسلام شجونی با تاکید بر اینکه کلیت نظام را فدای جزییات و نقصها نکنیم، گفت: رهبر ما از دست خواص بی بصیرت رنج میکشد. مردم و شهدا خودشان را فدای انقلاب کردند و خواص بی بصیرت انقلاب را فدای خودشان و خانواده شان کردند.
این عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: رهبر و ولایت، دار و ندار ما هستند؛ فتنه گران امام فروشی و رهبر فروشی کردند و در ادامه شهید فروشی کردند.
همایش بزرگ ۹ دی عصر امروز با حضور آحاد مردم ولایتمدارشهرستان عسلویه اعم از روحانیون، بسیجیان، ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا و مردم همیشه در صحنه عسلویه با شکوه بسیار برگزار شد.
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