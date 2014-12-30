شهروندان گرگانی از ترافیک خیابان ولی عصر(عج) رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پزشکپور شامگاه سه شنبه در جمع رسانه های استان، افزود: با توجه به ساخت و سازهایی که در دهه اخیر در این مکان انجام شده، امکان عقب نشینی وجود ندارد ولی طرح هایی که بتوان با آن قدری مشکلات ترافیکی را تسکین داد، وجود دارد.

وی خواستار پوشش ضلع شرقی جوی خیابان ولی عصر شد و گفت: در گذشته جوی ضلع غربی این خیابان پوشیده شده بود که با اجرای این امر در ضلع شرقی آن، قدری به کاهش ترافیک و افزایش عرض خیابان کمک خواهد کرد.

به گفته این عضو شورا، با پوشش جوی در دو طرف خیابان حدود یک متر به عرض خیابان از دوطرف اضافه خواهد شد، که قدری به رفع مشکلات ترافیکی کمک می کند.

در ادامه این جلسه عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان خواستار تسریع در بهره برداری پارکینگ عدالت 17 شد و افزود: اغلب شهروندان در این مسیر با مشکل پارک مواجه هستند که با بهره برداری از این پارکینگ بخش عمده ای از این مشکل مرتفع خواهد شد.

صفرعلی پائین محلی تصریح کرد: به دلیل نبود پارکینگ، شهروندان عدالت 16 با مشکل برای تردد خودرو و پارک آن مواجه هستند که با راه اندازی پارکینگ عدالت 17 این معضل هم برطرف خواهد شد.

وی با بیان این نکته که نبود پارکینگ به معضل عمومی برای شهروندان تبدیل شده، افزود: نبود جای پارک و ترافیک در شهر باعث ایجاد تنش بین شهروندان شده از این رو نیاز است تا مدیریت شهری برای این موضوع چاره اندیشی کند.