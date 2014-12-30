به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضایی عصر سهشنبه در اجتماع باشکوه مردم گناوه در مصلای نمازجمعه اظهار داشت: حضور گسترده مردمی در نهم دیماه سال ۸۸ نشان دهنده اوج بصیرت و هوشیاری مردم است.
وی این حضور گسترده را بیان گر بصیرت مردم در دشمن شناسی و همچنین دفاع از حریم عاشورا و ولایت مطلقه فقیه دانست و افزود: این حضور نشان دارد که مردم ما ضمن شناخت دسیسههای دشمنان، لحظهای از دشمن غفلت نکرده است.
معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در ادامه با تحلیل وقایع سال ۸۸ خاطرنشان ساخت: در فتنه سال ۸۸ دشمن با طراحیهای پیچیده به فکر ساقط کردن نظام اسلامی بود؛ لذا همزمان با غایله آفرینها با وضع تحریمهای جدید و سنگین به دنبال فشار بر مردم برای ایجاد نارضایتی اجتماعی در مردم و پیوستن مردم به حرکتهای ضد امنیتی بود.
وی تاکید کرد: دشمن غافل از این بودند که مردم عزیزمان از گروهها و جریانهای سیاسی وفادار به نظام هستند؛ چون خودشان را صاحب انقلاب میدانستند و همچنین به دلیل تفکر دینی شان تا پای جان از امام و انقلابشان دفاع میکنند.
رضائی در ادامه وحدت و همدلی را راز موفقیت نظام اسلامی دانست و اذعان داشت: در مقابل فتنه گران داخلی و خارجی، بایستی با وحدت و همدلی ضمن خنثی کردن توطئههایشان، برای نقش افرینی در عرصه جهانی اماده شد.
معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در پایان سران فتنه را خائنین به مردم و نظام عنوان کرد و گفت: خیانت برخی خواص فتنه گر تا همیشه تاریخ در کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده و روزی باید جوابگوی این همه خیانتشان به مردم و نظام باشند.
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