اعلام آمادگی فعالان آذربایجان شرقی در نمایشگاه محیط زیست تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در ادامه اظهار داشت: برای حضور در این نمایشگاه منطقه آزاد ارس هم اعلام آمادگی کرده که حضور منطقه ی آزاد ارس و ارائه فعالیت هاي آن در قالب سه بعدی از منطقه ، صنایع برگزیده و پاک در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه یک فرصت طلایی و مناسب براي تبادل اطلاعات و عرضه فناوری های نو در زمینه حفظ محیط زیست است، افزود: دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مانند پارک علم و فناوری با ارائه یافته های جدید علمی و پژوهشی و ترغیب شرکتهای دانش بنیان در خصوص ارائه دستاوردها و نتایج ارزشمند پژوهشهای محیط زیستی در این نمایشگاه حضور مي يابند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: در این نمایشگاه شهرداری کلانشهر تبریز با ارائه دستاوردهای مربوط به مدیریت پسماند، توسعه و نقل عمومی و فضای سبز، اداره کل آموزش و پرورش در موضوع مدرسه و محیط یار سبز ، صنایع با ارائه پروژه های زیست محیطی در زمینه کنترل آلودگی، تشکلها و سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی با ارائه فعالیتهایشان ، جهاد کشاورزی با ارائه دستاوردهای مربوط به محصولات ، کود و سم ها ی ارگانیگ شركت مي كنند.

گفتنی است، چهاردهمین نمایشگاه محیط زیست ایران از دوم تا پنجم اسفند سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران با شعار ((اقتصاد سبز،اقتصاد مقاومتی))برگزار خواهد شد.