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۹ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۱۲

حجت الاسلام اسماعیلی:

حماسه نهم دی موجب اقتدار بیشتر نظام اسلامی شد

حماسه نهم دی موجب اقتدار بیشتر نظام اسلامی شد

قرچک - امام جمعه قرچک با اشاره به دستاوردهای مختلف حماسه نهم دیماه گفت: این حماسه بزرگ و ماندگار موجب اقتدار نظام اسلامی شد به همین خاطر نباید به فراموشی سپرده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی عصر سه شنبه در جمع مردم قرچک در مصلای این شهرستان با اشاره به فتنه بزرگ سال 88 اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی در فتنه 88 به دنبال ضربه زدن به جایگاه ولایت فقیه بودند، این فتنه ای بزرگ بود که از سوی آمریکا، اسرائیل، انگلیس و برخی کشورهای غربی و عربی مدیریت می شد و متأسفانه برخی عناصر داخلی نیز در پازل دشمن بازی کرده و کارنامه سیاهی برای خود ثبت کردند.

ملت ایران در جریان فتنه با سعه صدر رفتار کرد

وی ادامه داد: ملت ایران و رهبری معظم انقلاب اسلامی در جریان این فتنه بسیار صبوری کرده و در برابر روزه خواری علنی در  ماه مبارک رمضان، هتک حرمت به مقدسات، توهین به آرمان های اسلامی و زیر سوال بردن اصول مختلف قانون اساسی سعه صدر به خرج دادند.

این مسئول متذکر شد: فتنه گران در روز عاشورای حسینی که همه ایران سیاه پوش ماتم شهادت اباعبدالله الحسین(ع) بود نیز دست از توهین های خود بر نداشته و با انجام حرکات سخیف کاسه صبر ملت ایران را لبریز کردند.

حماسه نهم دی اوج بصیرت مردم ایران را به نمایش گذاشت

امام جمعه قرچک عنوان کرد: حماسه نهم دیماه اوج بصیرت و ولایت مداری مردم ایران را به نمایش گذاشت و این مردم نشان دادند که هیچگاه در بزنگاه های مهم تاریخ انقلاب اسلامی دست از آرمان ها و ارزش های بلند آن نخواهند کشید.

وی بیان داشت: این حماسه بزرگ و ماندگار علاوه بر اینکه جایگاه و عظمت رهبری در میان مردم را به نمایش گذاشت موجب اقتدار بیش از پیش نظام اسلامی شد و دنیا فهمید که ملت ایران پاسدار ارزش ها و آرمان های بلند اسلامی خود است.

اسماعیلی با اشاره به دستاوردهای مختلف حماسه نهم دی گفت: حادثه نهم دی موجب اقتدار نظام اسلامی شد به همین خاطر نباید به فراموشی سپرده شود و بزرگداشت این روز مهم ما را برای رسیدن به اهداف متعالی امام راحل و شهدا یاری خواهد کرد.

کد مطلب 2452905

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