فریب خوردگان پیاده نظام فتنه بودند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ی ۹ دی در بابسر، ضمن بیان تسلیت به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسكری (ع)، به جمله ای از آن حضرت اشاره كرد كه فرمودند: هیچ عزیزی حق را ترك نكرد مگر آنكه خود را به ذلت افكند و هیچ ذلیلی هم به حق گرایش پیدا نكرد مگر آنكه به عزت رسید.

امام جمعه مردم قائمشهر در بخشی از سخنانش خاطر نشان كرد: دانشگاه با همه متعلقاتش از یك قداستی برخوردار است و باید هم برخوردار باشد.

آیت الله معلمی با اشاره به این مطلب كه هیچ انسانی هیچ گاه نمی تواند از لغزش و فریب شیطان در امان باشد، افزود: هیچ كسی از وسوسه ی نفسانی و ابلیسی ضمانت نامه ای دریافت نكرد تا آسیب نبیند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری سپس با اظهار این مطلب كه بعد از رحلت حضرت امام (ره) تاكنون مقام معظم رهبری را در خط امام (ره) می بینم، ادامه داد: راهی را كه حضرت امام (ره) پیموده است، ایشان دارد آن مسیر را ادامه می دهد.

آیت الله معلمی سیاست خارجه، مقابله با استبداد و مقابله با اسراییل را از سیاست های استراتژیك حضرت امام (ره) برشمرد و خاطر نشان كرد: اگر نظام می خواهد دینی باشد نمی تواند منهای ولایت باشد ولایت را خدا تشریح كرد و پیامبر آن را ابلاغ كرد. دین منهای ولایت، ناقص است.

امام جمعه شهرستان قائمشهر با اذعان به اینكه حق به انسان عزت می دهد و ترك و رها كردن آن، ذلت را برای انسان به همراه می آورد. به وضعیت گذشته و معاصر مردم عراق اشاره كرد و گفت: مردم كوفه با ترك اباعبدالله (ع) به چه ذلت و فلاكتی رسیدند و ملت شریف ایران تحت امر فقیه عادل در عرصه ی دفاع مقدس عمل كردند و امروزه در اوج عزت و عظمت قرار گرفتند.