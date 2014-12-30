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۹ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۰۶

عبودتیان:

آگاهی و بصیرت رمز پیروزی ملت است

آگاهی و بصیرت رمز پیروزی ملت است

علی آبادکتول - جانشین قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء گفت: آگاهی و بصیرت رمز پیروزی ملت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان شامگاه سه شنبه در جمع مردم علی آبادکتول، با اشاره به حوادث 9 دی در سال 88 گفت: ملت ما با حضور خود در صحنه بار دیگر به جهانیان ثابت کردند که این ملت در راه پاسداری از ارزشهای اسلامی و پیروی از خون شهدای انقلاب اسلامی همواره در کنار و گوش به فرمان  رهبری خواهند بود.

وی افزود: آگاهی و بصیرت رمز پیروزی ما در صحنه های سیاسی اجتماعی است.

عبودتیان گفت: وظیفه ماست که در مقابل توطئه های دشمنان هوشیار و با بصیرت باشیم و هیچگاه از خط ولایت و رهبری خارج نشویم.

وی تاکیدکرد: انقلاب اسلامی همیشه با این گونه خطرات و فتنه ها برخورد کرده است که به آسانی آنها را خنثی کرده است.

جانشین فرهنگی قرارگاه خاتم الاوصیاء گفت: این همه شبکه های ماهواره ای و تهاجم فیزیکی استکبار علیه اسلام در غالب داعش و تکفیری برای تضعیف نظام جمهوری است که باعنایت پروردگار هیچگاه عملی نمی شود.

کد مطلب 2452911

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