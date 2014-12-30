به گزارش خبرنگار مهر، بهنام برزای مهاجم ۲۲ ساله تیم فوتبال راه‌آهن با حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را برای پیوستن به این تیم در آخرین ساعت نقل و انتقالات نیم فصل آغاز کرده است.

این مذاکرات هنوز ادامه دارد و در صورت توافق نهایی، این بازیکن برای امضای قرارداد با سرخپوشان به هیات فوتبال تهران می‌رود.

از سوی دیگر خبر می‌رسد که گویا انتقال بابک حاتمی مدافع تیم فوتبال سایپا به تیم پرسپویلس دچار مشکل شده است و به همین خاطر او با حضور در باشگاه سایپا، درحال مذاکره با مدیران این باشگاه است.

مسئولان این باشگاه کرجی هنوز موافقت خود را با فسخ قرارداد حامی اعلام نکرده‌اند، با این وجود باشگاه پرسپولیس همه تلاش خود را به کار بسته است تا قبل از پایان مهلت نقل و انتقالات با این مدافع قرارداد امضا کند.

همچنین شنیده می‌شود در صورت حل نشدن مشکل حاتمی، یکی دیگر از بازیکنان سایپا یعنی میرطرقی به پرسپولیس می‌آید.