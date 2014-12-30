به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد سه‌شنبه شب در مسجد صاحب‌الزمان شهر آب‌پخش در جمع مردم این شهر به اتفاقات سال 88 اشاره کرد و اظهار داشت: در جریان فتنه همه دنیا به میدان آمدند و تمام ماهواره‌ها تحت عنوان جنبش سبز حرکت کردند.

وی به حوادث پس از انتخابات در سال 88 اشاره کرد و اذعان داشت: فتنه‌گران پس از انتخابات به خیابان‌ها ریختند و تحت عنوان تقلب شورش کردند و اموال بیت المال که مال مردم بود را آتش زدند.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنها حرف امام را می‌زدند ولی عکس آن را پاره کرده و به آتش می‌کشیدند، افزود: خیانت‌های بزرگی به نظام و انقلاب در جریان فتنه صورت گرفت و حرمت‌شکنی‌های زیادی را داشتند.

وی با بیان اینکه فتنه‌گران افرادی که در جنگ خون دادند و برای انقلاب زحمت کشیدند را تندرو می‌خوانند، اذعان داشت: افراد سردسته فتنه مسئولیت مهمی در کشور داشتند و ساده نبودند که بگوییم گول خورده‌اند.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد با تاکید بر اینکه باید سران فتنه مجازات شوند، خاطرنشان ساخت: باید مجازات شوند چون بیت المال را خراب کردند و بچه‌های مردم را کشتند.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بچه خودشان صدمه دیده بود، کوتاه نمی‌آمدند ولی حالا بچه‌های مردم را کشته‌اند، ساکت نشسته‌اند.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی تا به امروز تحت رهبری ولی عصر و مدیریت و رهبری امام خامنه ای از همه مشکلات عبور کرده و تنها دلیل آن این است که مردم در کنار امامشان بوده‌اند.