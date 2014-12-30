آمریکا ۹ فرد و شرکت را به لیست تحریمهای ایران افزود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا از افزوده شدن نام ۹ شهروند و شرکت ایرانی دیگر به فهرست تحریم های ضدایرانی واشنگتن خبر داد. بر این اساس اتهام این افراد حمایت از کشورشان در دور زدن تحریم ها و بهانه های دیگری نظیر نقض حقوق بشر است.

در بیانیه ای که امروز از سوی این وزارتخانه منتشر شد ادعا شده اقدام واشنگتن در راستای تلاش های در حال انجام برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ است. طبق این بیانیه واشنگتن با اعمال هر گونه تحریم مرتبط با برنامه هسته ای ایران در قول و عمل مخالف است.

به گفته «دیوید کوهن» معاون بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا، دولت این کشور برای رفع تحریم های اعمال شده علیه ایران، طبق توافق های انجام گرفته در مذاکرات هسته ای تلاش می کند.

در بین افرادی که نامشان به فهرست تحریمی آمریکا اضافه شده است ۶ نفر به اتهام کمک به دولت ایران برای تامین ارز تحریم شده اند. همچنین اسامی چند فعال نظام بانکی نیز به خاطر پشتیبانی از بانک مرکزی ایران در این فهرست دیده می شود.