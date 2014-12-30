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۹ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۰۵

امیری:

کمبود نقدینگی موجب کاهش ایمنی معادن زغالسنگ کرمان می شود

کمبود نقدینگی موجب کاهش ایمنی معادن زغالسنگ کرمان می شود

کرمان - نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی خواستار رفع مشکل نقدینگی معادن زغالسنگ کرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری عصر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت معادن زغالسنگ کرمان گفت: باید برنامه ریزی لازم در راستای حل مشکلات معادت زغالسنگ شمال استان کرمان انجام شود.

وی افزود: این معادن مهمترین زمینه کاری در شهرستانهای زرند و کوهبنان و راور می باشد و باید در راستای حل مشکل این معادن و فعال شدن همه این معادن برنامه ریزی شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود کمبود نقدینگی است که درنهایت در زمینه برداشت و حتی ایمنی معادن و کارگران تاثیر گذار است.

وی به عدم افزایش قیمت زغالسنگ طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته شاهد عدم افزایش قیمت این ماده با اهمیت معدنی بودیم در صورتیکه هزینه ها افزایش یافته است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید افزایش قیمت این ماده معدنی در سال گذشته و سال جاری در قیمت کنونی زغالسنگ لحاظ شود.

کد مطلب 2452916

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