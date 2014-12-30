کمبود نقدینگی موجب کاهش ایمنی معادن زغالسنگ کرمان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیری عصر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت معادن زغالسنگ کرمان گفت: باید برنامه ریزی لازم در راستای حل مشکلات معادت زغالسنگ شمال استان کرمان انجام شود.

وی افزود: این معادن مهمترین زمینه کاری در شهرستانهای زرند و کوهبنان و راور می باشد و باید در راستای حل مشکل این معادن و فعال شدن همه این معادن برنامه ریزی شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود کمبود نقدینگی است که درنهایت در زمینه برداشت و حتی ایمنی معادن و کارگران تاثیر گذار است.

وی به عدم افزایش قیمت زغالسنگ طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته شاهد عدم افزایش قیمت این ماده با اهمیت معدنی بودیم در صورتیکه هزینه ها افزایش یافته است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید افزایش قیمت این ماده معدنی در سال گذشته و سال جاری در قیمت کنونی زغالسنگ لحاظ شود.