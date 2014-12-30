کارگاه آموزشی عکاسی در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی عکاسی "مجموعه" ویژه هنرجویان و علاقمندان به هنر عکاسی با حضور اسماعیل عباسی دبیر دوسالانه عکس ایران، با هدف آشنایی هنرمندان عکاس با مجموعه عکس شامگاه سه شنبه در تالار بهمن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد برگزار شد.

اسماعیل عباسی دبیر دوسالانه عکس ایران در این کارگاه آموزی طی سخنانی گفت: در عکاسی باید از عناصری استفاده شود که بین عکاس و بیننده مشترک باشند.

وی با اشاره به اشتباه بودن این نگرش عکاسان که می گویند عکس گویاست و به شرح نیاز ندارد، عنوان کرد: عکاسی در شرح ناتوان است و از پنج حس انسان فقط با حس بینایی سروکار دارد که اگر عکس سیاه و سفید باشد عناصر رنگی عکس نیز ساقط است.

دبیر دوسالانه عکس ایران با بیان اینکه در بررسی و تحلیل عکس سه نشانه نمادین، شمایلی و نمایه ای وجود دارد ادامه داد: نمادین قراردادی است مانند عمل کردن به رنگ چراغ ها در چهاراه ها، شمایلی کپی برابر اصل مانند عکس افراد و نمایه ای مانند ردپای انسان است که نشان می دهد یک انسان از محل عبور کرده است.

عباسی با بیان اینکه محل ارائه عکس در معنای عکس تاثیر می گذارد، تصریح کرد: انتخاب عنوان برای عکس به فهمیدن معنای عکس کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه مجموعه عکس، تعدادی عکس از یک موضوع معین یا پدیده معین در ارتباط با یکدیگر است، افزود: نشان دادن جنبه های مختلف یک پدیده و پرداختن به موضوع در زمان یا مکان های متفاوت از اشکال ارائه مجموعه عکس هستند.