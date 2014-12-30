به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ برتر، مهدی تاج درسفر به تبریز از موزه فوتبال آذربایجان بازدید کرد. در این مراسم محمد ششگلانی رئیس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی و سعید عباسی سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز مهدی تاج را همراهی می‌کردند.

وی افزود: در دنیا فوتبال کالاست، کالایی که آن را می‌فروشند. منتهی آن نیز یکسری معیارها و قوانین و ضوابطی دارد که اگر حقوق شناخته شده فوتبال درست پرداخت شود، این رشته ورزشی که در همه جا دنیا رواج دارد در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرد. یعنی اگر ما حقوق فوتبالی خود را از صدا و سیما، از تبلیغات، ارسال پیام کوتاه و غیره بگیریم فوتبال ما نیز جایگاه واقعی خود را پیدا می‌کند.

رئیس سازمان لیگ همچنین در جلسه مدیران عامل باشگاه‌ها و سرمربیان تیم‌های فوتبال لیگ‌های کشوری استان از حذف بازیکنان قدیمی که با فشار رسانه یا دلالان در لیگ حضور داشتند، خبر داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست‌مان جوان سازی لیگ است که این موضوع کاری یکساله را می‌طلبد. برنامه‌مان جلوگیری از ولخرجی باشگاه‌ها، بی‌ برنامگی‌ها و پرداخت رشوه و قراردادهای پنهانی است. اگر باشگاهی بتواند کاملا در آمدزایی بکند، سقف قرارداد برای آنها حذف می‌شود.

تاج تبریز را قطب فوتبال و فوتسال در کشور نام برد و در ادامه گفت: با توجه به سهمیه این استان در لیگ قهرمانان آسیا فوتبال تبریز را خوب و مثبت ارزیابی می‌کنم.

وی در ادامه یادآور شد: فوتبال تبریز سهم بسزائی در کشور دارد، زیرا دو تیم تراکتورسازی و گسترش فولاد در لیگ برتر حضور دارند و یک سهمیه نیز در لیگ قهرمان آسیا را از آن خود کرده است و مدارس فوتبال فعالی در کشور دارند.

رئیس سازمان لیگ با اشاره به اینکه سیاست‌های برگزاری مسابقات کمی اشکال دارد، گفت: امیدواریم در سال آینده این روند بهبود یابد.