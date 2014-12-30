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۹ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۰۷

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حل مشکل حاتمی برای حضور در پرسپولیس/ علیپور هم سرخپوش شد

حل مشکل حاتمی برای حضور در پرسپولیس/ علیپور هم سرخپوش شد

مشکل بازیکن جوان تیم فوتبال سایپا البرز برای حضور در تیم فوتبال پرسپولیس برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک حاتمی پس از نشست با مسئولان باشگاه سایپا البرز، رضایت آنها را برای عضویت در تیم فوتبال پرسپولیس جلب و رضایت‌نامه خود را برای عضویت در این تیم تهرانی دریافت کرد.

حاتمی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در نشست امشب خود با مسئولان باشگاه سایپا به توافق نهایی دست پیدا کردم و با فسخ قرارداد و دریافت رضایت‌نامه، مشکلی برای عقدقرارداد با پرسپولیس ندارم.

از سوی دیگر مشکل علی علیپور بازیکن تیم فوتبال راه‌آهن تهران برای عضویت در تیم پرسپولیس حل شد تا این بازیکن هم بتواند در ادامه مسابقات لیگ، سرخپوشان را همراهی کند.

کد مطلب 2452928

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