حل مشکل حاتمی برای حضور در پرسپولیس/ علیپور هم سرخپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک حاتمی پس از نشست با مسئولان باشگاه سایپا البرز، رضایت آنها را برای عضویت در تیم فوتبال پرسپولیس جلب و رضایت‌نامه خود را برای عضویت در این تیم تهرانی دریافت کرد.

حاتمی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در نشست امشب خود با مسئولان باشگاه سایپا به توافق نهایی دست پیدا کردم و با فسخ قرارداد و دریافت رضایت‌نامه، مشکلی برای عقدقرارداد با پرسپولیس ندارم.

از سوی دیگر مشکل علی علیپور بازیکن تیم فوتبال راه‌آهن تهران برای عضویت در تیم پرسپولیس حل شد تا این بازیکن هم بتواند در ادامه مسابقات لیگ، سرخپوشان را همراهی کند.