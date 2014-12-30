آیت الله شجاعی مبارز صاحب قلم بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی شامگاه سه شنبه در آیین چهلمین روز درگذشت نماینده فقید و سابق ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در مصلی گفت: آیت الله شجاعی علاوه بر صاحب قلم بودن، در تفسیر قرآن تبحر داشت و انسانی که با قرآن محشور شود فانی نمی شود و همواره ماندگار است.

وی با بیان اینکه اگر مومن بمیرد ۴۰ روز انسان عزادار است و اگر یک عالم به رحمت ایزدی رود ۴۰ ماه انسان عزادار خواهد بود.

آیت الله طبرسی افزود: از یادگاران ارزنده آیت الله شجاعی، تفسیر نمونه اش است که جاویدان باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم اربعین در کربلای معلی گفت: اربعین ریشه در دین اسلام دارد و در این آیین امام حسین (ع) دارای اربعین است.

امام جمعه ساری گفت: وقتی ۲۰ میلیون نفر وارد کربلا می شوند در واقع تجلی اربعین است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه از امتیازات مازندران این است که بیشترین سادات را داراست گفت: بیش از ۶۰۰ هزار سادات در استان بسر می برند.

به گزارش مهر، آیت الله سید حسن شجاعی کیاسری نماینده چهاردوره مجلس شورای اسلامی در سن ۷۳ سالگی و پس از طی یک دوره سخت بیماری در بیمارستان دی تهران دار فانی را وداع گفت.